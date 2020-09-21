Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Филадельфия Юнион
Монреаль - Филадельфия Юнион: обзор матча 21 сентября 2020
Монреаль
21.09.2020, понедельник, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 4
Завершен
Филадельфия Юнион
5'
Р. Киото
22'
А. Бедойя
45+3'
K. Przybyłko
47'
K. Przybyłko
65'
A. Fontana
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Филадельфия Юнион
87'
Замена
C. Turner
️️️️
А. Бедойя
87'
Замена
J. De Vries
️️️️
Б. Ааронсон
Замена
J. Luis Corrales
️️️️
O. Okwonkwo
76'
72'
Замена
С. Сантос
️️️️
K. Przybyłko
65'
ГОЛ! 1:4!
A. Fontana
64'
Замена
I.
️️️️
A. Wooten
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
B. Krkić
60'
Замена
K. Yao
️️️️
Ж. Ватерман
53'
47'
ГОЛ! 1:3!
K. Przybyłko
Пас отдал
Б. Ааронсон
46'
Замена
A. Fontana
️️️️
W. Creavalle
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
K. Przybyłko
Пас отдал
М. Реал
28'
Желтая карточка
А. Блэйк
22'
ГОЛ! 1:1!
А. Бедойя
Пас отдал
A. Wooten
Красная карточка
Р. Киото
16'
ГОЛ! 1:0!
Р. Киото
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
8
Saphir TaÃ¯der
ЦП
9
Bojan Krkić
ЦФ
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
0
W. Creavalle
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Монреаль
24
Evan Bush
ВР
12
Karifa Yao
ЦЗ
16
Rod Fanni
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
26
Jorge Luis Corrales
ЦП
26
Shamit Shome
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
0
Ilson
ЦП
78
Aurelien Collin
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
15
Jack De Vries
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
3-4-3
25
Диоп
2
Ватерман
4
Бинкс
22
Райтала
2
6
Пьетт
8
2
Ваньяма
9
Киото
17
9
4-2-1-3
18
Блэйк
5
Глеснес
3
МакКензи
2
Реал
15
Мбайзо
11
Бедойя
35
Монтейру
11
Ааронсон
93
14
0
9
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
9
2
Ватерман
12
12
2
Ватерман
17
26
26
17
11
Бедойя
13
13
11
Бедойя
11
Ааронсон
15
15
11
Ааронсон
0
17
17
0
14
0
0
14
93
19
Сантос
19
Сантос
93
Остались в запасе
Монреаль
Филадельфия Юнион
27
Clement Bayiha
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
16
Rod Fanni
ЦЗ
26
Shamit Shome
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
Главный тренер
Тьерри Анри
78
Aurelien Collin
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
27
Clement Bayiha
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
16
Rod Fanni
ЦЗ
26
Shamit Shome
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
Остались в запасе
78
Aurelien Collin
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Анри
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Монреаль - Филадельфия Юнион
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Сапуто
Новости команд
Все
Монреаль
Филадельфия Юнион
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+