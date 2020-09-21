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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Болонья
Милан - Болонья: обзор матча 21 сентября 2020
Милан
21.09.2020, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
35'
З. Ибрагимович
50'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Болонья
Желтая карточка
М. Габбиа
89'
88'
Вторая желтая
М. Дийкс
Желтая карточка
Р. Крунич
86'
Замена
Р. Крунич
️️️️
И. Беннасер
86'
83'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Барроу
82'
Желтая карточка
Н. Сансоне
80'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Р. Сориано
80'
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
Р. Паласио
Замена
С. Тонали
️️️️
Ф. Кессье
77'
74'
Желтая карточка
Т. Томиясу
Замена
Л. Дуарте
️️️️
С. Кьер
71'
Замена
Б. Диас
️️️️
Х. Чалханоглу
71'
57'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Р. Орсолини
56'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Н. Домингес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
З. Ибрагимович
50'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
С. Кастильехо
46'
Желтая карточка
С. Кастильехо
40'
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Т. Эрнандес
35'
31'
Желтая карточка
М. Дийкс
18'
Желтая карточка
Н. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
24
Кьер
46
Габбиа
2
Калабрия
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
9
Ребич
70
Кастильехо
11
Ибрагимович
4-3-3
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
5
Томиясу
5
Данило
35
Дийкс
8
Домингес
21
Сориано
22
Схаутен
7
Орсолини
8
Паласио
99
Барроу
24
Кьер
3
Дуарте
3
Дуарте
24
Кьер
19
Кессье
16
Тонали
16
Тонали
19
Кессье
20
Чалханоглу
21
Диас
21
Диас
20
Чалханоглу
10
Беннасер
33
Крунич
33
Крунич
10
Беннасер
70
Кастильехо
56
Салемакерс
56
Салемакерс
70
Кастильехо
8
Домингес
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
8
Домингес
99
Барроу
25
Вигнато
25
Вигнато
99
Барроу
21
Сориано
32
Сванберг
32
Сванберг
21
Сориано
7
Орсолини
11
Сансоне
11
Сансоне
7
Орсолини
8
Паласио
9
Сантандер
9
Сантандер
8
Паласио
Остались в запасе
Милан
Болонья
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
11
Лукас Пакета
АП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
7
Муса Джувара
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
11
Лукас Пакета
АП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Остались в запасе
7
Муса Джувара
ЛВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Милан - Болонья
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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