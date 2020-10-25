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    Расписание матчей 25-10-2020

    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 18 тур
    25 октября, воскресенье
    02:00
    Сеара
    2:1
    Коритиба
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    04:00
    Атлетико Минейро
    0:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    22:00
    Флуминенсе
    3:1
    Сантос
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Гойяненсе
    0:3
    Палмейрас
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    25 октября, воскресенье
    03:30
    Цинциннати
    0:1
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    03:30
    Нью-Йорк Сити
    3:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    03:30
    Чикаго Файр
    2:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    03:30
    Филадельфия Юнион
    5:0
    Торонто
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    04:00
    Хьюстон
    1:1
    Коламбус
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    04:30
    Канзаc Сити
    4:0
    Колорадо
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    0:0
    Даллас
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    05:00
    Ванкувер Уайткепс
    2:1
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    22:30
    Лос-Анджелес
    2:0
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 13 тур
    25 октября, воскресенье
    13:00
    Знамя Труда
    0:1
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    13:00
    Коломна
    1:1
    Тверь
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    13:00
    Ленинградец
    0:1
    Зенит-2
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    15:00
    Динамо-2
    2:1
    Звезда
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    16:00
    Муром
    3:1
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Казанка
    4:0
    Смоленск
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 12 тур
    25 октября, воскресенье
    13:00
    СКА
    2:2
    Легион
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    14:00
    Динамо Мх
    1:0
    Анжи
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    14:00
    Туапсе
    3:2
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    15:30
    Интер
    0:5
    Черноморец
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    15:30
    Машук-КМВ
    0:3
    Ессентуки
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    16:00
    Дружба
    1:4
    Краснодар-3
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Форте
    1:0
    Кубань Холдинг
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 27 тур
    25 октября, воскресенье
    13:00
    Неман
    1:2
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    15:00
    Энергетик-БГУ
    1:2
    Шахтер
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Рух
    1:1
    Ислочь
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 6 тур
    25 октября, воскресенье
    13:30
    Йени Малатьяспор
    2:1
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    16:00
    Аланьяспор
    2:0
    Карагюмрюк
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:00
    Фенербахче
    3:1
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 12 тур
    25 октября, воскресенье
    14:00
    Урал
    0:0
    Тамбов
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    16:30
    Ростов
    0:2
    Химки
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:00
    Ахмат
    3:1
    Уфа
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 6 тур
    25 октября, воскресенье
    14:15
    Фортуна
    1:3
    Гронинген
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    16:30
    Витесс
    2:1
    ПСВ
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    16:30
    Спарта
    1:1
    Хераклес
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    18:45
    РКС Ваалвейк
    2:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    22:00
    АДО Ден Хааг
    2:2
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 5 тур
    25 октября, воскресенье
    14:30
    Кальяри
    4:2
    Кротоне
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Беневенто
    1:2
    Наполи
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Парма
    2:2
    Специя
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:00
    Фиорентина
    3:2
    Удинезе
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    22:45
    Ювентус
    1:1
    Верона
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 7 тур
    25 октября, воскресенье
    15:00
    Ингулец
    1:1
    Мариуполь
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    18:00
    Колос
    2:2
    Минай
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:30
    Заря
    4:0
    Рух
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 12 тур
    25 октября, воскресенье
    15:00
    Абердин
    3:3
    Селтик
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    18:00
    Рейнджерс
    2:0
    Ливингстон
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 10 тур
    25 октября, воскресенье
    15:30
    Антверпен
    3:2
    Беерсхот-Вилрейк
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    18:00
    Остенде
    3:0
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:15
    Сент-Труйден
    2:0
    Стандард
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 7 тур
    25 октября, воскресенье
    16:00
    Вальядолид
    0:2
    Алавес
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    18:00
    Кадис
    0:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:30
    Хетафе
    0:1
    Гранада
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    23:00
    Реал Сосьедад
    4:1
    Уэска
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 6 тур
    25 октября, воскресенье
    16:00
    Хорсенс
    1:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    18:00
    Рандерс
    1:2
    Сендерийск
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:00
    Орхус
    0:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 5 тур
    25 октября, воскресенье
    16:30
    ЛАСК
    4:0
    Санкт-Пельтен
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    16:30
    Тироль
    1:1
    Хартберг
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:00
    Вольфсберг
    3:4
    Рапид
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 6 тур
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Астерас
    1:0
    ОФИ
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    21:30
    ПАС
    0:1
    АЕК
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 6 тур
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Саутгемптон
    2:0
    Эвертон
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:30
    Вулверхэмптон
    1:1
    Ньюкасл
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    22:15
    Арсенал
    0:1
    Лестер
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 8 тур
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Брест
    0:3
    Страсбур
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Бордо
    2:0
    Ним
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Метц
    2:0
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    17:00
    Монпелье
    0:4
    Реймс
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    19:00
    Ницца
    1:1
    Лилль
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    23:00
    Лион
    4:1
    Монако
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 5 тур
    25 октября, воскресенье
    17:30
    Вольфсбург
    2:1
    Арминия
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:00
    Вердер
    1:1
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2020/2021), 5 тур
    25 октября, воскресенье
    18:00
    Янг Бойз
    2:1
    Люцерн
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 5 тур
    25 октября, воскресенье
    18:00
    Морейренcе
    2:1
    Маритиму
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    18:00
    Фаренсе
    0:1
    Риу Аве
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:30
    Фамаликан
    2:2
    Боавишта
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    23:00
    Витория Гимараеш
    0:1
    Брага
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 22 тур
    25 октября, воскресенье
    20:00
    Мольде
    2:1
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:00
    Волеренга
    1:1
    Кристиансунн
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:00
    Сарпсборг 08
    1:2
    Русенборг
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    20:00
    Олесунн
    0:3
    Одд
    Матч завершен
    25 октября, воскресенье
    22:30
    Буде-Глимт
    2:0
    Мьёндален
    Матч завершен
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