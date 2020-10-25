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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Сантос
Флуминенсе - Сантос: обзор матча 25 октября 2020
Флуминенсе
25.10.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
3 : 1
Завершен
Сантос
29'
Л. Кларо
56'
Нино
90+3'
М. Пауло
36'
Мариньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Сантос
90'
+5
Желтая карточка
Й. Сотельдо
ГОЛ! 3:1!
М. Пауло
Пас отдал
Гансо
90'
+3
Желтая карточка
F.
90'
Замена
Юри
️️️️
F.
90'
86'
Замена
Ж. Мота
️️️️
Ф. Джонатан
78'
Желтая карточка
Л. Перес
77'
Замена
М. Леонардо
️️️️
Алисон
71'
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
H.
61'
Замена
Гансо
️️️️
К. Паулиста
61'
60'
Замена
Алисон
️️️️
J.
ГОЛ! 2:1!
Нино
Пас отдал
И. Жулиао
56'
53'
Желтая карточка
Ф. Джонатан
46'
Замена
А. Гомес
️️️️
L. Soldá
Желтая карточка
В. Силва
45'
Замена
М. Пауло
️️️️
N.
44'
Желтая карточка
Доди
40'
36'
ГОЛ! 1:1!
Мариньо
Пас отдал
Мадсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Кларо
Пас отдал
F.
29'
Желтая карточка
М. Араухо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
17
Доди
ОП
15
Микель Араухо
АП
22
Muriel
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
7
Мариньо
ПВ
6
Laércio Soldá
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Флуминенсе
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
7
Андре
ОП
50
Юри
ОП
10
Гансо
ЦП
99
Мигел
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Алисон
ОП
10
Жена Мота
ЦП
6
Сандри
ЦП
29
Tailson
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
3-3-1-4
33
Нино
4
Кларо
6
Барселос
38
Паулиста
17
Доди
2
Жулиао
15
Араухо
22
9
10
25
4-1-2-3
34
Пауло
22
Мадсон
4
Вериссимо
14
Перес
6
Джонатан
30
Сотельдо
7
Мариньо
22
Брага
21
9
6
38
Паулиста
10
Гансо
10
Гансо
38
Паулиста
9
50
Юри
50
Юри
9
10
32
Пауло
32
Пауло
10
6
11
Гомес
11
Гомес
6
6
Джонатан
10
Мота
10
Мота
6
Джонатан
9
5
Алисон
5
Алисон
9
Алисон
38
Леонардо
38
Леонардо
Алисон
Остались в запасе
Флуминенсе
Сантос
99
Мигел
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Калегари
ПЗ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
7
Андре
ОП
11
Веллингтон Силва
ПВ
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
29
Tailson
ЦФ
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
6
Сандри
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
99
Мигел
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Калегари
ПЗ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
7
Андре
ОП
11
Веллингтон Силва
ПВ
6
Эжидио
ЦЗ
Остались в запасе
29
Tailson
ЦФ
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
6
Сандри
ЦП
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Флуминенсе - Сантос
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
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