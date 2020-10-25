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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ним
Бордо - Ним: обзор матча 25 октября 2020
Бордо
25.10.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 0
Завершен
Ним
80'
Д. Бриан (П)
82'
Р. Уден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ним
88'
Замена
М. Коне
️️️️
Р. Рипар
83'
Замена
Я. Бенрау
️️️️
Л. Фомба
ГОЛ! 2:0!
Р. Уден
82'
81'
Желтая карточка
Б. Рейне
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Бриан
80'
79'
Желтая карточка
Ф. Мигель
Желтая карточка
Д. Бриан
70'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Х. У-Джо
65'
65'
Замена
Г. Пакье
️️️️
М. Ахлинви
65'
Замена
К. Ариби
️️️️
К. Данке
46'
Желтая карточка
А. Бриансон
Желтая карточка
Д. Майя
43'
Замена
Я. Адли
️️️️
Отавио
41'
Замена
Р. Уден
️️️️
Н. де Превилль
41'
Желтая карточка
Отавио
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
16
Хван У-Джо
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
8
Люка До
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Ним
16
Люка Диас
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
45
Яссин Бенрау
АП
14
Марко Маджуга
ПВ
13
Карим Ариби
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
4-1-1-1-3
56
Костиль
23
Бенито
44
Байссе
23
Пабло
20
Сабали
94
Отавио
19
Башич
8
Бен Арфа
12
де Превилль
9
Майя
16
У-Джо
4-2-2-1-1
30
Рейне
13
Бюрнер
3
Мигель
23
Бриансон
24
Мелинг
70
Ахлинви
8
До
11
Фомба
17
Элиассон
20
Рипар
9
Данке
12
де Превилль
10
Уден
10
Уден
12
де Превилль
94
Отавио
29
Адли
29
Адли
94
Отавио
16
У-Джо
7
Бриан
7
Бриан
16
У-Джо
70
Ахлинви
29
Пакье
29
Пакье
70
Ахлинви
11
Фомба
45
Бенрау
45
Бенрау
11
Фомба
9
Данке
13
Ариби
13
Ариби
9
Данке
20
Рипар
14
Коне
14
Коне
20
Рипар
Остались в запасе
Бордо
Ним
22
Энок Кватен
ПЗ
17
Мехди Зеркан
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
22
Софьян Алакуш
ПЗ
14
Марко Маджуга
ПВ
16
Люка Диас
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
17
Мехди Зеркан
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
Остались в запасе
22
Софьян Алакуш
ПЗ
14
Марко Маджуга
ПВ
16
Люка Диас
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Жером Арпинон
Статистика матча Бордо - Ним
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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2025.01.02 23:11
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