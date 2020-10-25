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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Коритиба
Сеара - Коритиба: обзор матча 25 октября 2020
Сеара
25.10.2020, воскресенье, 02:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 1
Завершен
Коритиба
8'
Вина
52'
E.
2'
Р. Муньис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Коритиба
Желтая карточка
A.
90'
+2
90'
Желтая карточка
Робсон
Замена
W.
️️️️
Вина
86'
79'
Замена
G.
️️️️
M. Galdezani
79'
Замена
R. Martinez
️️️️
М. Буэно
Замена
Лима
️️️️
Ф. Собрал
76'
75'
Замена
E. Cerutti
️️️️
Робсон
Замена
️️️️
Клебер
66'
Желтая карточка
Шарлес
65'
61'
Замена
R. Oliveira
️️️️
Р. Муньис
ГОЛ! 2:1!
E.
52'
46'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Y. Sasse
Замена
F.
️️️️
П. Наресси
46'
Желтая карточка
П. Наресси
30'
ГОЛ! 1:1!
Вина
Пас отдал
Л. Чу
8'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Муньис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
6
Луис Отавио
ЦЗ
7
Лео Чу
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
35
Шарлес
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
29
Вина
АП
2
Eduardo
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Коритиба
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
95
Матеус Салес
ОП
8
Матеус Буэно
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
10
Wellissol
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
84
Wilson
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
45
Лима
ПВ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Коритиба
2
Натанаэл
ПАЗ
23
Alex Muralha
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
1-3-2-5
6
Отавио
88
Собрал
35
Шарлес
6
Наресси
7
Чу
29
Вина
1
4
14
9
Клебер
2
2-1-2-5
2
Матеус
6
Силва
95
Салес
8
Буэно
31
30
Робсон
20
35
84
10
29
Вина
91
91
29
Вина
6
Наресси
19
19
6
Наресси
88
Собрал
45
Лима
45
Лима
88
Собрал
20
27
27
20
8
Буэно
27
27
8
Буэно
9
Муньис
9
9
9
Муньис
30
Робсон
7
7
30
Робсон
31
9
Фогаса
9
Фогаса
31
Остались в запасе
Сеара
Коритиба
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
8
Ricardinho
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Остались в запасе
23
Alex Muralha
ЦФ
2
Натанаэл
ПАЗ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
99
Pablo Thomaz
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Сеара - Коритиба
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
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