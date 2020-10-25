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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Боавишта
Фамаликан - Боавишта: обзор матча 25 октября 2020
Фамаликан
25.10.2020, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 5 тур
2 : 2
Завершен
Боавишта
85'
R. Lameiras (П)
69'
Я. Амаш
75'
Х. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Боавишта
90'
+6
Желтая карточка
Р. Каннон
90'
+2
Желтая карточка
П. Паула
90'
+1
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Н. Сантуш
88'
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
А. Элис
Замена
Д. Морер
️️️️
П. Вильям
86'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
R. Lameiras
85'
83'
Вторая желтая
Х. Гарсия
Замена
Л. Кампана
️️️️
Х. Перейра
82'
79'
Замена
Шоу
️️️️
Г. Сауэр
Желтая карточка
Г. Ассунсао
78'
75'
ГОЛ! 0:2!
Х. Гарсия
Пас отдал
Я. Амаш
Замена
M. Trotta
️️️️
Д. Соуза
70'
69'
ГОЛ! 0:1!
Я. Амаш
Пас отдал
П. Паула
Пенальти не реализован!
R. Lameiras
66'
65'
Желтая карточка
Ч. Авазим
Желтая карточка
С. Бабич
48'
37'
Желтая карточка
Х. Гарсия
Желтая карточка
К. Валенсуэла
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Хоакин Перейра
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Нуну Сантуш
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
50
Jhonata Robert
ЦФ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
29
Marcello Trotta
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
24
Себастьян Перес
ЦП
14
Шоу
ЦП
6
Jesús Gómez
ЦФ
9
J. Benguche
ЦФ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
3-4-1-2
1
Злобин
6
Бабич
5
Риччели
3
Вильям
26
Перейра
6
Жордау
12
Ассунсао
10
23
Диаш
89
Соуза
21
Валенсуэла
4-1-4-1
1
Жардим
42
Кастро
15
Авазим
4
Каннон
25
Амаш
6
Хави Гарсия
27
Паула
7
Сауэр
7
Рейзинью
10
Сантуш
17
Элис
3
Вильям
2
Морер
2
Морер
3
Вильям
26
Перейра
9
Кампана
9
Кампана
26
Перейра
89
Соуза
29
29
89
Соуза
10
Сантуш
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Сантуш
7
Сауэр
14
Шоу
14
Шоу
7
Сауэр
17
Элис
10
Нжийе
10
Нжийе
17
Элис
Остались в запасе
Фамаликан
Боавишта
50
Jhonata Robert
ЦФ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
24
Иван Хайме
ЛВ
31
Andrija Luković
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
6
Гуга
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
24
Себастьян Перес
ЦП
23
Натан
ПЗ
6
Jesús Gómez
ЦФ
7
Муса Джувара
ЛВ
9
J. Benguche
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
50
Jhonata Robert
ЦФ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
24
Иван Хайме
ЛВ
31
Andrija Luković
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
6
Гуга
ЦЗ
Остались в запасе
24
Себастьян Перес
ЦП
23
Натан
ПЗ
6
Jesús Gómez
ЦФ
7
Муса Джувара
ЛВ
9
J. Benguche
ЦФ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Фамаликан - Боавишта
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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