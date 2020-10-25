Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - АЗ Алкмаар
АДО Ден Хааг - АЗ Алкмаар: обзор матча 25 октября 2020
АДО Ден Хааг
25.10.2020, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 6 тур
2 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
64'
М. ван Эвейк
87'
М. Крамер
33'
А. Гюдмюндссон
66'
Й. Карлссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
В. Бесуйен
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
М. Крамер
Пас отдал
М. ван Эвейк
87'
82'
Замена
Р. Лиувен
️️️️
А. Гюдмюндссон
Замена
Р. Моррисон
️️️️
D. Rigo
82'
Замена
М. Крамер
️️️️
Д. Филипп
82'
Замена
Н. Карелис
️️️️
Й. Арвейлер
71'
66'
ГОЛ! 1:2!
Й. Карлссон
ГОЛ! 1:1!
М. ван Эвейк
Пас отдал
J. Goossens
64'
60'
Желтая карточка
Д. де Вит
Замена
И. Элмкиес
️️️️
К. де Бур
59'
Желтая карточка
К. де Бур
47'
Замена
В. Бесуйен
️️️️
A. Ćatić
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
Д. де Вит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
25
Peet Bijen
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
15
Lassana Faye
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
8
Давид Филипп
АП
34
Amar Ćatić
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
АДО Ден Хааг
22
Robert Zwinkels
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
11
Равель Моррисон
ЦП
10
Илай Элмкиес
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
10
Samy Bourard
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
АЗ Алкмаар
56
Элбер Эвора
ВР
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
66
Andre Krul
ЦФ
32
Des Kunst
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
4-2-1-3
1
25
38
Пинас
15
27
ван Эвейк
8
де Бур
6
8
Филипп
11
9
Арвейлер
34
4-1-2-2-1
40
Бизот
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
28
Сугавара
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
20
де Вит
18
Мидтсьё
80
Гюдмюндссон
14
Стенгс
21
Карлссон
34
17
Бесуйен
17
Бесуйен
34
6
11
Моррисон
11
Моррисон
6
8
де Бур
10
Элмкиес
10
Элмкиес
8
де Бур
9
Арвейлер
80
Карелис
80
Карелис
9
Арвейлер
8
Филипп
29
Крамер
29
Крамер
8
Филипп
80
Гюдмюндссон
3
Лиувен
3
Лиувен
80
Гюдмюндссон
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
АЗ Алкмаар
10
Samy Bourard
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Бой Кемпер
ЛЗ
22
Robert Zwinkels
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
56
Элбер Эвора
ВР
66
Andre Krul
ЦФ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
32
Des Kunst
ЦФ
32
Федде де Йонг
АП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
10
Samy Bourard
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Бой Кемпер
ЛЗ
22
Robert Zwinkels
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Остались в запасе
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
56
Элбер Эвора
ВР
66
Andre Krul
ЦФ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
32
Des Kunst
ЦФ
32
Федде де Йонг
АП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча АДО Ден Хааг - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
Новости команд
Все
АДО Ден Хааг
АЗ Алкмаар
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Телстар» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Твенте» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+