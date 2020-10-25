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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Кристиансунд
Волеренга - Кристиансунд: обзор матча 25 октября 2020
Волеренга
25.10.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
1 : 1
Завершен
Кристиансунд
59'
В. Кьяртанссон
82'
Б. Бай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Кристиансунд
82'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бай
Пас отдал
Ф. Мумбанья
Замена
Ф. Майре
️️️️
О. Сахрауи
80'
Замена
M. VilhjÃ¡lmsson
️️️️
В. Кьяртанссон
80'
71'
Замена
К. Асбак
️️️️
A. Askar
70'
Замена
️️️️
Л. Каллудра
70'
Замена
Б. Бай
️️️️
А. Пеллегрино
Замена
Б. Финне
️️️️
Х. Шала
61'
60'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Ф. Кастрати
ГОЛ! 1:0!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
К. Борхгревинк
59'
53'
Желтая карточка
Л. Каллудра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
10
Лиридон Каллудра
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
77
Amin Askar
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
28
Усман Камара
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Кристиансунд
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
13
Бендик Бай
ПВ
27
Sander Aakvik Lille-Lovo
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
3-4-1-2
1
Классон
37
Насберг
3
Адекугбе
2
Борхгревинк
16
Бьордал
9
Шала
15
Доннум
6
Леквен
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
4
3-5-2
34
МакДермотт
19
5
Сермо
28
Психе
77
Скарсем
10
Серли
10
Каллудра
90
Пеллегрино
6
15
Кастрати
77
11
Сахрауи
7
Майре
7
Майре
11
Сахрауи
9
Шала
11
Финне
11
Финне
9
Шала
9
Кьяртанссон
27
27
9
Кьяртанссон
15
Кастрати
29
Мумбанья
29
Мумбанья
15
Кастрати
90
Пеллегрино
13
Бай
13
Бай
90
Пеллегрино
77
3
Асбак
3
Асбак
77
Остались в запасе
Волеренга
Кристиансунд
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
28
Усман Камара
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
27
Sander Aakvik Lille-Lovo
ЦФ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
28
Усман Камара
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Остались в запасе
27
Sander Aakvik Lille-Lovo
ЦФ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Волеренга - Кристиансунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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Волеренга
Кристиансунд
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
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