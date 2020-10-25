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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лилль
Ницца - Лилль: обзор матча 25 октября 2020
Ницца
25.10.2020, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
50'
К. Дольберг
58'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лилль
89'
Желтая карточка
М. Меньян
88'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Б. Андре
84'
Желтая карточка
Ж. Фонте
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
А. Клод-Морис
81'
Замена
Х. Будауи
️️️️
К. Дольберг
81'
79'
Замена
Шека
️️️️
Р. Саншеш
79'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Б. Йылмаз
78'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
75'
Желтая карточка
З. Челик
Замена
К. Тюрам
️️️️
П. Лис-Мелу
74'
Замена
Ю. Аталь
️️️️
Ж. Лотомба
74'
Замена
А. Гуири
️️️️
Р. Лопеш
67'
64'
Желтая карточка
Л. Араухо
62'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Н. Иконе
58'
ГОЛ! 1:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Л. Араухо
ГОЛ! 1:0!
К. Дольберг
Пас отдал
А. Клод-Морис
50'
43'
Желтая карточка
С. Ботман
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
15
Данило
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
3-3-1-2-1
44
Бенитес
34
Н'Соки
3
Бамбу
4
Данте
11
Камара
14
Шнейдерлен
3
Лотомба
33
Лис-Мелу
20
Клод-Морис
9
Лопеш
9
Дольберг
4-2-2-2
16
Меньян
2
Челик
4
Ботман
6
Фонте
6
Брадарич
8
Саншеш
21
Андре
93
Иконе
19
Бамба
7
Араухо
17
Йылмаз
3
Лотомба
20
Аталь
20
Аталь
3
Лотомба
9
Дольберг
6
Будауи
6
Будауи
9
Дольберг
33
Лис-Мелу
19
Тюрам
19
Тюрам
33
Лис-Мелу
9
Лопеш
9
Гуири
9
Гуири
9
Лопеш
20
Клод-Морис
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
20
Клод-Морис
21
Андре
34
Сумаре
34
Сумаре
21
Андре
93
Иконе
97
Языджи
97
Языджи
93
Иконе
8
Саншеш
8
Шека
8
Шека
8
Саншеш
17
Йылмаз
15
Дэвид
15
Дэвид
17
Йылмаз
Остались в запасе
Ницца
Лилль
9
Мизьян Маолида
ЛВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Патрик Виейра
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
30
Люка Шевалье
ВР
80
Исаак Лихаджи
ПВ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
15
Данило
ОП
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
30
Люка Шевалье
ВР
80
Исаак Лихаджи
ПВ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ницца - Лилль
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
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