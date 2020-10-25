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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Хераклес
Спарта - Хераклес: обзор матча 25 октября 2020
Спарта
25.10.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 6 тур
1 : 1
Завершен
Хераклес
47'
А. Харруи
75'
Р. Влут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Хераклес
Замена
А. Мейерс
️️️️
Л. Дуарте
81'
Замена
Э. Эмега
️️️️
Л. Ти
81'
Желтая карточка
Л. Дуарте
79'
75'
ГОЛ! 1:1!
Р. Влут
Пас отдал
K. Jakobsen
74'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
О. Киомурцоглу
74'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
С. ван дер Ватер
69'
Желтая карточка
Р. Влут
Замена
С. Мейнанс
️️️️
М. Энгельс
64'
59'
Замена
T. Bijleveld
️️️️
L. Schoofs
Красная карточка
А. Ауассар
54'
49'
Желтая карточка
О. Киомурцоглу
ГОЛ! 1:0!
А. Харруи
47'
32'
Желтая карточка
М. Ренте
Желтая карточка
Д. Фортеш
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
6
Ларос Дуарте
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
30
Michael Fabrie
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
13
Elias Oubella
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
3-2-3-3
22
Фортеш
3
Вриндс
4
18
Пинту
13
Хейлен
6
Ауассар
21
Харруи
6
Дуарте
9
Ти
8
Энгельс
1
4-2-4
1
5
Кнустер
2
15
5
Ренте
17
де ла Торре
14
Киомурцоглу
12
Бакиш
18
ван дер Ватер
20
Влут
2
9
Ти
22
Эмега
22
Эмега
9
Ти
8
Энгельс
21
Мейнанс
21
Мейнанс
8
Энгельс
6
Дуарте
14
Мейерс
14
Мейерс
6
Дуарте
18
ван дер Ватер
7
7
18
ван дер Ватер
15
5
5
15
14
Киомурцоглу
37
Бургзорг
37
Бургзорг
14
Киомурцоглу
Остались в запасе
Спарта
Хераклес
40
Мадука Окойе
ВР
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
13
Elias Oubella
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Mateo Leš
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
2
Дирк Абелс
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
Остались в запасе
13
Elias Oubella
ЦФ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
5
Mateo Leš
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Спарта - Хераклес
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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