Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Кротоне
Кальяри - Кротоне: обзор матча 25 октября 2020
Кальяри
25.10.2020, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 5 тур
4 : 2
Завершен
Кротоне
25'
Х. Ликояннис
35'
Д. Симеоне
45'
Р. Соттиль
85'
Ж. Педро
21'
Ж. Мессьяс
43'
С. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Кротоне
90'
+2
Желтая карточка
А. Бенали
90'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
Сими
Замена
К. Олива
️️️️
Р. Марин
88'
Замена
П. Фараго
️️️️
Г. Цаппа
88'
ГОЛ! 4:2!
Ж. Педро
85'
Замена
Р. Клаван
️️️️
Х. Ликояннис
81'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Д. Симеоне
81'
77'
Замена
Д. Крочата
️️️️
П. Перейра
Замена
А. Унас
️️️️
Р. Соттиль
74'
Желтая карточка
Х. Ликояннис
67'
62'
Замена
М. Вулич
️️️️
С. Молина
61'
Замена
А. Рисполи
️️️️
А. Реца
48'
Вторая желтая
Л. Чигарини
ГОЛ! 3:2!
Р. Соттиль
Пас отдал
Г. Цаппа
45'
43'
ГОЛ! 2:2!
С. Молина
ГОЛ! 2:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
Ж. Педро
35'
Желтая карточка
Р. Марин
32'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ликояннис
25'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мессьяс
Пас отдал
А. Реца
17'
Желтая карточка
Л. Чигарини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
24
Паоло Фараго
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
10
Милош Вулич
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
26
Лука Силигарди
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-3-3
28
Краньо
22
Ликояннис
6
Валюкевич
2
Годин
4
Цаппа
8
Нандес
18
Марин
26
Рог
23
Соттиль
9
Жоао Педро
18
Симеоне
4-2-3-1
21
Кордас
43
Големич
16
Магальян
5
Луперто
13
Реца
8
Чигарини
50
Бенали
10
Мессьяс
79
Молина
13
Перейра
9
Сими
18
Марин
28
Олива
28
Олива
18
Марин
22
Ликояннис
24
Клаван
24
Клаван
22
Ликояннис
4
Цаппа
24
Фараго
24
Фараго
4
Цаппа
23
Соттиль
96
Унас
96
Унас
23
Соттиль
18
Симеоне
30
Паволетти
30
Паволетти
18
Симеоне
13
Перейра
21
Крочата
21
Крочата
13
Перейра
79
Молина
10
Вулич
10
Вулич
79
Молина
13
Реца
3
Рисполи
3
Рисполи
13
Реца
9
Сими
97
Ривьер
97
Ривьер
9
Сими
Остались в запасе
Кальяри
Кротоне
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
18
Симоне Арести
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
45
Джан Марко Креспи
ВР
10
Якопо Петриччионе
ОП
12
Марко Феста
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
18
Симоне Арести
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
45
Джан Марко Креспи
ВР
10
Якопо Петриччионе
ОП
12
Марко Феста
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Кальяри - Кротоне
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Унипол Домус
Новости команд
Все
Кальяри
Кротоне
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+