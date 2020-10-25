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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Маритиму
Морейренcе - Маритиму: обзор матча 25 октября 2020
Морейренcе
25.10.2020, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 5 тур
2 : 1
Завершен
Маритиму
21'
Ф. Пирес
45+2'
P. Nuno
90'
Зайнадине
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Маритиму
Желтая карточка
A. Figueiredo
90'
+5
90'
ГОЛ! 2:1!
Зайнадине
Желтая карточка
Н. Феррарези
89'
88'
Замена
А. Алипур
️️️️
К. Винк
Замена
Г. Франку
️️️️
Ф. Пачеко
87'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Ф. Соареш
87'
Замена
L. Rodrigues
️️️️
Ф. Пирес
83'
Желтая карточка
Ф. Соареш
80'
77'
Замена
K.
️️️️
Р. Пиньо
77'
Замена
J. Cleber
️️️️
Р. Сантос
Замена
Ян
️️️️
A. Silva
73'
50'
Желтая карточка
F. Fumu Tamuzo
ГОЛ! 2:0!
P. Nuno
Пас отдал
Ф. Пирес
45'
+2
43'
Замена
F. Fumu Tamuzo
️️️️
Э. Коста
43'
Замена
Ж. Таго
️️️️
J. Correa
Желтая карточка
Ф. Пачеко
38'
36'
Вторая желтая
Ж. Ирмер
Желтая карточка
С. Витория
23'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пирес
Пас отдал
P. Nuno
21'
16'
Желтая карточка
Ж. Ирмер
8'
Желтая карточка
К. Винк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
6
Фабио Пачеко
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
0
J. Correa
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Морейренcе
40
Рейналдо
ЦЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
18
Ян
ПВ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
Маритиму
22
Марсело Гермес
ЛЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
9
Али Алипур
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
22
Caio
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
4-5-1
14
Пасинато
5
Феррарези
19
Витория
25
33
14
Пирес
22
Соареш
27
6
6
Пачеко
33
3-3-2-2
1
Абедзаде
45
Шина
5
Зайнадине
15
Сантос
2
Винк
5
Ирмер
44
Африко
0
12
12
Коста
9
Пиньо
33
18
Ян
18
Ян
33
6
Пачеко
17
Франку
17
Франку
6
Пачеко
22
Соареш
20
Тавареш
20
Тавареш
22
Соареш
14
Пирес
20
20
14
Пирес
2
Винк
9
Алипур
9
Алипур
2
Винк
15
Сантос
15
15
15
Сантос
12
Коста
11
11
12
Коста
9
Пиньо
20
20
9
Пиньо
0
95
Таго
95
Таго
0
Остались в запасе
Морейренcе
Маритиму
16
Miguel Oliveira
ЦФ
40
Рейналдо
ЦЗ
11
Jefferson
ЦФ
8
Ибрахима
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
22
Марсело Гермес
ЛЗ
22
Caio
ЦФ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
16
Miguel Oliveira
ЦФ
40
Рейналдо
ЦЗ
11
Jefferson
ЦФ
8
Ибрахима
ЦП
Остались в запасе
22
Марсело Гермес
ЛЗ
22
Caio
ЦФ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Морейренcе - Маритиму
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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