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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Специя
Парма - Специя: обзор матча 25 октября 2020
Парма
25.10.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 2
Завершен
Специя
34'
Р. Гальоло
90+1'
Ю. Куцка (П)
28'
Ю. Хабот
31'
К. Агудело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Специя
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ю. Куцка
90'
+1
Желтая карточка
С. Сом
90'
85'
Желтая карточка
С. Феррер
Замена
С. Сом
️️️️
Я. Куртич
79'
63'
Замена
К. Делл'Орко
️️️️
С. Бастони
63'
Замена
Д. Верде
️️️️
К. Агудело
54'
Замена
С. Феррер
️️️️
Д. Сала
54'
Замена
Н. Эстевес
️️️️
Т. Побега
Замена
В. Сиприен
️️️️
Г. Бругман
53'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Эрнани
53'
ГОЛ! 1:2!
Р. Гальоло
34'
31'
ГОЛ! 0:2!
К. Агудело
Пас отдал
М. Нзола
28'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Хабот
Пас отдал
С. Бастони
Желтая карточка
Эрнани
23'
6'
Желтая карточка
Т. Побега
Желтая карточка
А. Грасси
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Специя
49
Иван Проведель
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Парма
66
Филиппо Ринальди
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
9
Андреа Адоранте
ЦФ
Специя
77
Рафаэль
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
24
Науэль Эстевес
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
3-1-4-1-1
55
Сепе
3
Пеццелла
5
Гальоло
2
Якопони
16
Бругман
33
Куцка
23
Эрнани
27
Куртич
33
Грасси
27
Жервиньо
14
Корнелиус
2-5-2-1
49
Проведель
19
Терци
24
Хабот
7
Сала
16
Бартоломей
4
Побега
6
Агум
10
Бастони
7
Агудело
11
Гьяси
18
Нзола
23
Эрнани
14
Карамо
14
Карамо
23
Эрнани
27
Куртич
19
Сом
19
Сом
27
Куртич
16
Бругман
25
Сиприен
25
Сиприен
16
Бругман
7
Сала
4
Феррер
4
Феррер
7
Сала
4
Побега
24
Эстевес
24
Эстевес
4
Побега
10
Бастони
15
Делл'Орко
15
Делл'Орко
10
Бастони
7
Агудело
10
Верде
10
Верде
7
Агудело
Остались в запасе
Парма
Специя
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
9
Андреа Адоранте
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
8
Лука Виньяли
ПЗ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
77
Рафаэль
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
19
Лука Мора
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
66
Филиппо Ринальди
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
9
Андреа Адоранте
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
Остались в запасе
8
Лука Виньяли
ПЗ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
77
Рафаэль
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
19
Лука Мора
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Парма - Специя
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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