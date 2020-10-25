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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Лестер
Арсенал - Лестер: обзор матча 25 октября 2020
Арсенал
25.10.2020, воскресенье, 22:15
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Лестер
80'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Лестер
Желтая карточка
Г. Джака
90'
+5
85'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Мэддисон
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
К. Тирни
81'
80'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Ундер
75'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Х. Барнс
74'
Желтая карточка
Д. Эванс
67'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
Замена
Н. Пепе
️️️️
Б. Сака
65'
60'
Замена
Д. Варди
️️️️
Д. Прат
Желтая карточка
А. Ляказетт
58'
52'
Желтая карточка
У. Фофана
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
Д. Луис
49'
41'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
32'
Желтая карточка
К. Фукс
Желтая карточка
Э. Бельерин
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лено
63
Тирни
4
Луис
6
Габриэль
2
Бельерин
34
Джака
25
Себальос
18
Парти
7
Сака
91
Ляказетт
7
Обамеянг
3-2-4-1
1
Шмейхель
3
Фофана
35
Эванс
21
Кастань
24
Джастин
28
Фукс
18
Тилеманс
6
Менди
26
Прат
11
Барнс
10
Мэддисон
4
Луис
13
Мустафи
13
Мустафи
4
Луис
7
Сака
19
Пепе
19
Пепе
7
Сака
63
Тирни
9
Нкетиа
9
Нкетиа
63
Тирни
10
Мэддисон
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
11
Барнс
7
Ундер
7
Ундер
11
Барнс
26
Прат
9
Варди
9
Варди
26
Прат
Остались в запасе
Арсенал
Лестер
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Микель Артета
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Арсенал - Лестер
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
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