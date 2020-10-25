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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Минай
Колос - Минай: обзор матча 25 октября 2020
Колос
25.10.2020, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Минай
19'
В. Милько
63'
М. Данфа
17'
А. Нуриев (П)
62'
A. Shynder
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Минай
86'
Желтая карточка
А. Нуриев
84'
Желтая карточка
S. Mayembe
Желтая карточка
Н. Кравченко
82'
81'
Замена
А. Маткобожик
️️️️
V. Pynyashko
81'
Замена
Р. Ахмадзада
️️️️
A. Shynder
Замена
Е. Задоя
️️️️
А. Богданов
79'
Желтая карточка
Е. Селезнев
78'
Желтая карточка
О. Ильин
78'
77'
Желтая карточка
A. Shynder
76'
Замена
D. Kozhanov
️️️️
Д. Кныш
75'
Желтая карточка
Д. Кныш
65'
Замена
О. Голодюк
️️️️
O. Snizhko
ГОЛ! 2:2!
М. Данфа
63'
62'
ГОЛ! 1:2!
A. Shynder
Замена
Е. Селезнев
️️️️
В. Лысенко
60'
Замена
О. Ильин
️️️️
M. Maksymenko
46'
Замена
М. Данфа
️️️️
Д. Костышин
46'
Желтая карточка
В. Милько
40'
Желтая карточка
В. Лысенко
31'
28'
Желтая карточка
М. Матич
ГОЛ! 1:1!
В. Милько
Пас отдал
А. Богданов
19'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Нуриев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
12
Владислав Кучерук
ВР
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
29
Владислав Емец
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
44
Тарас Сакив
ЛЗ
4
Мислав Матич
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
0
O. Snizhko
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
14
Данил Кныш
ПВ
0
S. Mayembe
ЦФ
0
A. Shynder
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
0
K. Melichenko
ЦФ
Колос
9
Алексей Зозуля
ПЗ
97
Олег Ильин
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
80
Мамаду Данфа
ЦП
21
Stanislav Morarenko
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Минай
18
Александр Маткобожик
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
0
A. Popovych
ЦФ
6
Edgar Caparrós
ЦФ
0
D. Pavlish
ЦФ
0
O. Hlahola
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
3-5-2
12
Кучерук
6
5
Черноморец
4
Кравченко
8
Смирный
14
Милько
29
Емец
13
90
Богданов
8
Костышин
7
Лысенко
2-1-1-2-4
32
4
Матич
44
Сакив
19
Ткачук
0
14
Кныш
7
Нуриев
0
0
0
0
7
Лысенко
11
Селезнев
11
Селезнев
7
Лысенко
6
97
Ильин
97
Ильин
6
90
Богданов
91
Задоя
91
Задоя
90
Богданов
8
Костышин
80
Данфа
80
Данфа
8
Костышин
0
18
Маткобожик
18
Маткобожик
0
0
32
Голодюк
32
Голодюк
0
14
Кныш
0
0
14
Кныш
0
11
Ахмадзада
11
Ахмадзада
0
Остались в запасе
Колос
Минай
21
Stanislav Morarenko
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
17
Евгений Морозко
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
0
A. Popovych
ЦФ
6
Edgar Caparrós
ЦФ
0
D. Pavlish
ЦФ
0
O. Hlahola
ЦФ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
Остались в запасе
21
Stanislav Morarenko
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
17
Евгений Морозко
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Остались в запасе
0
A. Popovych
ЦФ
6
Edgar Caparrós
ЦФ
0
D. Pavlish
ЦФ
0
O. Hlahola
ЦФ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Колос - Минай
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Колос
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