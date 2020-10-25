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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Даллас
Реал Солт-Лейк - Даллас: обзор матча 25 октября 2020
Реал Солт-Лейк
25.10.2020, воскресенье, 04:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Даллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Даллас
90'
+3
Замена
Э. Твумаси
️️️️
М. Барриос
Желтая карточка
J. Ramirez
90'
+2
86'
Замена
Б. Сервания
️️️️
F. Jara
Замена
N. Besler
️️️️
П. Руис
80'
Замена
J. Ramirez
️️️️
М. Чанг
79'
75'
Желтая карточка
F. Jara
69'
Замена
M. Hedges
️️️️
A. Ricaurte
Замена
Д. Мерам
️️️️
D. Martinez
69'
46'
Замена
Ф. Пико
️️️️
Х. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
14
Nedum Onuoha
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
21
Крис Бэйрд
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
87
Дамир Крейлах
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Реал Солт-Лейк
3
Тате Шмитт
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
18
David Ochoa
ЦФ
2
Alvin Jones
ЦФ
5
Kyle Beckerman
ЦФ
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
22
Фафа Пико
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
3
Callum Montgomery
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-4-2
51
22
Эррера
14
4
30
Силва Марсело
21
Бэйрд
11
Русняк
17
Руис
16
Чанг
21
87
Крейлах
4-2-4
1
Маурер
3
Циглер
5
14
Рейнолдс
24
Холлингшид
6
Тессманн
21
Сантос
27
Феррейра
7
Барриос
8
29
21
22
Мерам
22
Мерам
21
17
Руис
13
13
17
Руис
16
Чанг
10
10
16
Чанг
7
Барриос
99
Твумаси
99
Твумаси
7
Барриос
8
2
2
8
27
Феррейра
22
Пико
22
Пико
27
Феррейра
29
23
Сервания
23
Сервания
29
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Даллас
18
David Ochoa
ЦФ
2
Alvin Jones
ЦФ
5
Kyle Beckerman
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
3
Callum Montgomery
ЦФ
17
Данте Сили
ЛФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
18
David Ochoa
ЦФ
2
Alvin Jones
ЦФ
5
Kyle Beckerman
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
Остались в запасе
3
Callum Montgomery
ЦФ
17
Данте Сили
ЛФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Даллас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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