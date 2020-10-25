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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Сендерийск
Рандерс - Сендерийск: обзор матча 25 октября 2020
Рандерс
25.10.2020, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Сендерийск
8'
М. Греве
6'
А. Якобсен
42'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Сендерийск
89'
Замена
И. Оли Олафссон
️️️️
А. Бах
86'
Желтая карточка
А. Бах
83'
Желтая карточка
J. Simonsen
Замена
N. Mileusnić
️️️️
Й. Лауридсен
81'
Замена
С. Пизингер
️️️️
Ф. Лауэнборг
68'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
M. Nielsen
68'
65'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
Ф. Шмидль
65'
Замена
J. Simonsen
️️️️
Х. Райт
Замена
А. Камара
️️️️
B. Sambou
60'
Желтая карточка
Б. Копплин
45'
+3
42'
ГОЛ! 1:2!
Х. Райт
39'
Желтая карточка
Х. Райт
34'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
Э. Фредериксен
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
А. Ремер
31'
27'
Вторая желтая
V. Ekani
25'
Желтая карточка
V. Ekani
ГОЛ! 1:1!
М. Греве
Пас отдал
Т. Кеинде
8'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Якобсен
Пас отдал
А. Бах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
0
M. Nielsen
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
28
Андре Ремер
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
97
Bassala Sambou
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Mads Albaek
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
18
Андерс Якобсен
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Рандерс
28
Симон Гравес
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Сендерийск
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
34
Юлиус Эскесен
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
4-4-3
15
Копплин
0
15
Марксен
17
Лауридсен
24
Кеинде
28
Ремер
17
Греве
10
Хаммершой-Мистрати
30
Карльгрен
45
Эго
97
3-2-3-2
20
Томас
5
3
Гартенманн
3
Шмидль
18
Бах
26
17
29
22
Фредериксен
11
Райт
18
Якобсен
17
Лауридсен
10
10
17
Лауридсен
Лауэнборг
8
Пизингер
8
Пизингер
Лауэнборг
28
Ремер
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
28
Ремер
0
20
Клюснер
20
Клюснер
0
97
45
Камара
45
Камара
97
11
Райт
21
21
11
Райт
18
Бах
5
Олафссон
5
Олафссон
18
Бах
3
Шмидль
34
Эскесен
34
Эскесен
3
Шмидль
22
Фредериксен
6
6
22
Фредериксен
Остались в запасе
Рандерс
Сендерийск
28
Симон Гравес
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
1
Nikolai Flø
ЦФ
12
Огений Онази
ЦП
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
28
Симон Гравес
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
12
Огений Онази
ЦП
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Рандерс - Сендерийск
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
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