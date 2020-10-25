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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Одд
Олесунн - Одд: обзор матча 25 октября 2020
Олесунн
25.10.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
0 : 3
Завершен
Одд
45+2'
О. Бьортуфт
65'
K. Egell-Johnsen
84'
М. Бакенга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олесунн - Одд
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
С. Нордли
85'
Замена
J. Gronner
️️️️
B. Kantie Karamoko
85'
84'
ГОЛ! 0:3!
М. Бакенга
Пас отдал
K. Egell-Johnsen
68'
Замена
Т. Лауритсен
️️️️
V. Rodic
Желтая карточка
С. Хауген
66'
65'
ГОЛ! 0:2!
K. Egell-Johnsen
Пас отдал
Й. Китолано
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
О. Бьортуфт
Желтая карточка
I. Uzochukwu
35'
27'
Желтая карточка
Й. Китолано
Замена
P. Orry Larsen
️️️️
F. Carlsen
16'
10'
Желтая карточка
V. Rodic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
9
Никлас Кастро
ЛВ
7
Ненасс
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Daan Klinkenberg
ЦФ
8
Fredrik Carlsen
ЦФ
30
Izunna Uzochukwu
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
1
Andreas Lie
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
23
V. Rodic
ЦФ
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Олесунн
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
19
Petter Orry Larsen
ЦФ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
4
Jonas Gronner
ЦФ
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Rasmus Minor
ЦЗ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
1-1-3-5
20
Йоргенсен
7
Ненасс
9
Кастро
7
Нордли
25
Мяяття
8
1
9
Хауген
30
6
2-1-3-1-3
1
Россбах
4
Бьортуфт
25
Китолано
1
Йоргенсен
15
Хофф
15
Кааса
16
Китолано
19
Рашани
13
23
90
Бакенга
8
19
19
8
3
4
4
3
7
Нордли
8
8
7
Нордли
23
9
Лауритсен
9
Лауритсен
23
Остались в запасе
Олесунн
Одд
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
77
Парфе Бизоза
ОП
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
1
Эгиль Селвик
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
24
Rasmus Minor
ЦЗ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
32
Kristoffer Ødven
ЦФ
2
Shaquill Sno
ЦФ
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
36
Vetle Fiskerstrand
ЦФ
77
Парфе Бизоза
ОП
1
Gudmund Kongshavn
ЦФ
Остались в запасе
1
Эгиль Селвик
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
24
Rasmus Minor
ЦЗ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Олесунн - Одд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
Новости команд
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