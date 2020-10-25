Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Рапид
Вольфсберг - Рапид: обзор матча 25 октября 2020
Вольфсберг
25.10.2020, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
3 : 4
Завершен
Рапид
47'
Д. Баумгартнер
52'
Д. Баумгартнер
67'
Ш. Дьен
25'
Т. Шик
35'
К. Китагава
77'
Э. Кара
90+3'
Э. Кара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Рапид
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Э. Кара
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
90'
+2
Замена
A. Hodžić
️️️️
Ш. Дьен
89'
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
84'
77'
ГОЛ! 3:3!
Э. Кара
Пас отдал
М. Ритцмайер
77'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
М. Ритцмайер
77'
Замена
Д. Алар
️️️️
К. Китагава
71'
Замена
К. Аразе
️️️️
Т. Шик
ГОЛ! 3:2!
Ш. Дьен
67'
Желтая карточка
М. Лиендл
62'
Замена
Д. Шерцер
️️️️
М. Павелич
62'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
М. Шмербек
58'
Замена
К. Верницниг
️️️️
Э. Перец
58'
56'
Замена
М. Барач
️️️️
Л. Граймль
ГОЛ! 2:2!
Д. Баумгартнер
Пас отдал
М. Лиендл
52'
ГОЛ! 1:2!
Д. Баумгартнер
Пас отдал
М. Лиендл
47'
39'
Желтая карточка
М. Хофманн
35'
ГОЛ! 0:2!
К. Китагава
Пас отдал
Ф. Стойкович
25'
ГОЛ! 0:1!
Т. Шик
Пас отдал
К. Китагава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
27
Михаэль Новак
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Вольфсберг
32
Марко Сольдо
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
37
Amar Hodžić
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
19
Дени Алар
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
4-4-2
31
Кофлер
27
Новак
24
Лочошвили
3
Павелич
22
Баумгартнер
30
Тафернер
34
Шмербек
16
Ляйтгеб
10
Лиендл
7
Перец
21
Дьен
4-1-3-2
30
Штребингер
28
Хофманн
12
Граймль
31
Ульманн
30
Стойкович
21
Любичич
8
Ритцмайер
13
Шик
15
Граховац
49
Китагава
9
Кара
21
Дьен
37
37
21
Дьен
3
Павелич
3
Шерцер
3
Шерцер
3
Павелич
7
Перец
24
Верницниг
24
Верницниг
7
Перец
34
Шмербек
9
Йовелич
9
Йовелич
34
Шмербек
12
Граймль
44
Барач
44
Барач
12
Граймль
8
Ритцмайер
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
8
Ритцмайер
49
Китагава
19
Алар
19
Алар
49
Китагава
13
Шик
36
Аразе
36
Аразе
13
Шик
Остались в запасе
Вольфсберг
Рапид
32
Марко Сольдо
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
25
Пауль Гартлер
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
32
Марко Сольдо
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Вольфсберг - Рапид
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
Новости команд
Все
Вольфсберг
Рапид
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
Игрок Венгрии осудил Украину за агрессию
27 сентября
3
«Рапид» – «Хартс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Рапид» – «Хартс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
25 августа
«Хартс» – «Рапид Вена»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Рапид» – «Пайде»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+