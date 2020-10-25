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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Генчлербирлиги
Йени Малатьяспор - Генчлербирлиги: обзор матча 25 октября 2020
Йени Малатьяспор
25.10.2020, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
24'
S. Kaya
53'
K. Kanatsızkuş
10'
M. Yildirim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Генчлербирлиги
Замена
U. Bulut
️️️️
Б. Тетти
90'
+1
84'
Замена
D. Furman
️️️️
Б. Эздемир
84'
Замена
Х. Пехливан
️️️️
P. Polomat
81'
Замена
S. Yilmaz
️️️️
М. Юханссон
Замена
F. Zuqui
️️️️
A. Ildiz
75'
Замена
J. Lukoki
️️️️
K. Kanatsızkuş
75'
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
A. Acquah
64'
61'
Замена
F. AyitÃ©
️️️️
Р. Пирис
61'
Замена
С. Дикмен
️️️️
M. Yildirim
ГОЛ! 2:1!
K. Kanatsızkuş
Пас отдал
З. Явру
53'
Замена
O. Sahan
️️️️
E. Kas
46'
ГОЛ! 1:1!
S. Kaya
Пас отдал
К. Хафез
24'
10'
ГОЛ! 0:1!
M. Yildirim
Пас отдал
Д. Кандеяш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
15
Zargo TourÃ©
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
9
Bogdan Stancu
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Йени Малатьяспор
17
Гвидо Эррера
ВР
13
Мурат Акча
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
70
Olcay Sahan
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
8
F. Zuqui
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
55
Abdullah Sahindere
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
7
Dominik Furman
ЦФ
23
I. Karakas
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
3-3-4
22
3
15
Хафез
18
Явру
99
Куэва
30
19
26
30
Тетти
17
13
3-2-4-1
15
Нордфельдт
39
4
Кызылдаг
15
4
Юханссон
3
21
Кандеяш
8
3
Эздемир
26
Пирис
9
30
8
8
30
19
55
Ндайшими
55
Ндайшими
19
3
70
70
3
30
Тетти
9
9
30
Тетти
17
92
92
17
3
Эздемир
7
7
3
Эздемир
39
11
Пехливан
11
Пехливан
39
8
6
Дикмен
6
Дикмен
8
4
Юханссон
17
17
4
Юханссон
26
Пирис
11
11
26
Пирис
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Генчлербирлиги
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
13
Мурат Акча
ЦЗ
17
Гвидо Эррера
ВР
7
Морике Фофана
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
55
Abdullah Sahindere
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
13
Мурат Акча
ЦЗ
17
Гвидо Эррера
ВР
7
Морике Фофана
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
Остались в запасе
77
Mustafa Cecenoglu
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
55
Abdullah Sahindere
ЦП
23
I. Karakas
ЦФ
26
Sami Gokhan Altiparmak
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Йени Малатьяспор - Генчлербирлиги
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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