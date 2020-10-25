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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Уэска
Реал Сосьедад - Уэска: обзор матча 25 октября 2020
Реал Сосьедад
25.10.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 7 тур
4 : 1
Завершен
Уэска
35'
М. Оярсабаль (П)
54'
М. Оярсабаль
69'
Порту
75'
А. Исак
46'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Уэска
Замена
М. Саньян
️️️️
Порту
76'
Замена
Р. Лопес
️️️️
Д. Сильва
76'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
М. Оярсабаль
76'
ГОЛ! 4:1!
А. Исак
Пас отдал
Д. Сильва
75'
71'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
П. Маффео
71'
Замена
Г. Силва
️️️️
Х. Галан
71'
Замена
К. Нвакали
️️️️
Х. Сеоане
ГОЛ! 3:1!
Порту
Пас отдал
Д. Сильва
69'
Желтая карточка
М. Оярсабаль
64'
Замена
М. Мерино
️️️️
Х. Гуриди
63'
Замена
А. Исак
️️️️
В. Жозе
63'
60'
Желтая карточка
Д. Эскриче
56'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
Д. Феррейро
56'
Замена
С. Гомес
️️️️
С. Рамирес
ГОЛ! 2:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. Горосабель
54'
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мир
Пас отдал
Х. Галан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Оярсабаль
35'
Желтая карточка
А. Элустондо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Уэска
1
Андрес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Горосабель
36
Субименди
18
Гуриди
10
Оярсабаль
21
Сильва
10
Порту
12
Виллиан Жозе
4-2-2-2
1
Андрес
24
Маффео
5
Пулидо
22
Сиовас
22
Галан
20
Сеоане
5
Москера
7
Феррейро
10
Гарсия
19
Рамирес
17
Мир
21
Сильва
12
Лопес
12
Лопес
21
Сильва
10
Порту
93
Саньян
93
Саньян
10
Порту
18
Гуриди
23
Мерино
23
Мерино
18
Гуриди
10
Оярсабаль
9
Баутиста
9
Баутиста
10
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
9
Исак
9
Исак
12
Виллиан Жозе
7
Феррейро
30
Эскриче
30
Эскриче
7
Феррейро
19
Рамирес
17
Гомес
17
Гомес
19
Рамирес
24
Маффео
10
Онтиверос
10
Онтиверос
24
Маффео
20
Сеоане
22
Нвакали
22
Нвакали
20
Сеоане
22
Галан
27
Силва
27
Силва
22
Галан
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Уэска
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
8
Эухени Вальдеррама
АП
22
Хуан Карлос
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
Остались в запасе
8
Эухени Вальдеррама
АП
22
Хуан Карлос
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Реал Сосьедад - Уэска
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
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