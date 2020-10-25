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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - ОФИ
Астерас - ОФИ: обзор матча 25 октября 2020
Астерас
25.10.2020, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 0
Завершен
ОФИ
73'
Х. Барралес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - ОФИ
Желтая карточка
Х. Мунафо
90'
+1
Замена
R. Gómez
️️️️
Л. Тилика
90'
Желтая карточка
В. Иглесиас
82'
77'
Вторая желтая
В. Селимович
Желтая карточка
Х. Барралес
76'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Барралес
73'
70'
Желтая карточка
В. Селимович
Замена
Х. Регис
️️️️
Сито
69'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
J. Luis Valiente Gimenez
69'
66'
Замена
O. Lymperakis
️️️️
N. Korovesis
66'
Замена
F. Grivas
️️️️
A. Giannou
57'
Желтая карточка
N. Korovesis
53'
Желтая карточка
V. Sakor
Замена
Х. Мунафо
️️️️
B. FernÃ¡ndez
53'
Замена
L. FernÃ¡ndez
️️️️
А. Риера
53'
38'
Замена
К. Балояннис
️️️️
A. Nabi
21'
Желтая карточка
A. Sardinero
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
40
Сито
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
6
Vajebah Sakor
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
38
Константинос Балояннис
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
2-3-1-4
1
Пападопулос
27
Коцирас
58
Пасалидис
3
Тасулис
6
44
7
Тилика
15
9
Барралес
40
Сито
23
Риера
3-3-4
24
Ватерман
34
4
Селимович
15
Диамантис
6
29
Мельядо
70
Старжеон
10
22
0
2
6
17
Иглесиас
17
Иглесиас
6
7
Тилика
21
21
7
Тилика
44
8
Мунафо
8
Мунафо
44
23
Риера
10
10
23
Риера
40
Сито
20
Регис
20
Регис
40
Сито
34
13
13
34
10
38
Балояннис
38
Балояннис
10
0
28
28
0
Остались в запасе
Астерас
ОФИ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
99
Антонис Цифцис
ВР
Главный тренер
Макис Чавос
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
99
Антонис Цифцис
ВР
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
80
Georgios Sournakis
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Астерас - ОФИ
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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