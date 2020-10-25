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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Трабзонспор
Фенербахче - Трабзонспор: обзор матча 25 октября 2020
Фенербахче
25.10.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Трабзонспор
51'
С. Асан (АГ)
55'
Э. Валенсия
72'
P. Demba CissÃ©
23'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Трабзонспор
Замена
К. Адеми
️️️️
М. Саматта
88'
84'
Замена
Ф. Диабате
️️️️
Флавио
77'
Желтая карточка
С. Асан
74'
Замена
Джанини
️️️️
К. Ахмет Черекчи
ГОЛ! 3:1!
P. Demba CissÃ©
72'
Замена
Ф. Новак
️️️️
Э. Валенсия
71'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Д. Пелкас
71'
ГОЛ! 2:1!
Э. Валенсия
Пас отдал
Д. Пелкас
55'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Асан
51'
Желтая карточка
Д. Пелкас
47'
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
Х. Соса
46'
Желтая карточка
Л. Густаво
44'
23'
ГОЛ! 0:1!
Б. Афобе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
21
Джанини
ЦФ
91
Stiven Plaza
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
4-1-3-2
1
Баиндыр
3
Лемос
32
Тиссеран
88
Эркин
77
Генюл
14
Густаво
7
Соса
11
Туфан
10
Пелкас
38
Саматта
30
Валенсия
3-2-3-2
1
Чакир
22
Черекчи
61
Асан
32
Ие
14
Уго
23
Марлон
8
Флавио
33
Омюр
8
Бэйкер
23
Афобе
9
Нвакаеме
30
Валенсия
57
Новак
57
Новак
30
Валенсия
10
Пелкас
8
Яндас
8
Яндас
10
Пелкас
38
Саматта
9
Адеми
9
Адеми
38
Саматта
7
Соса
9
9
7
Соса
22
Черекчи
21
Джанини
21
Джанини
22
Черекчи
8
Флавио
34
Диабате
34
Диабате
8
Флавио
Остались в запасе
Фенербахче
Трабзонспор
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
91
Stiven Plaza
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
Остались в запасе
91
Stiven Plaza
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Фенербахче - Трабзонспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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