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    Расписание матчей 20-09-2020

    август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 11 тур
    20 сентября, воскресенье
    01:00
    Брагантино
    4:2
    Сеара
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    01:00
    Форталеза
    1:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    1:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    22:00
    Коритиба
    1:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Гойяненсе
    3:4
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    20 сентября, воскресенье
    02:00
    Атланта Юнайтед
    1:2
    Интер
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    02:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    0:1
    Цинциннати
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    02:30
    Ди Си Юнайтед
    2:2
    Торонто
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    02:30
    Коламбус
    2:0
    Нэшвилл
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    4:1
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    1:2
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    0:2
    Колорадо
    Матч завершен
    США. МЛС 2020
    20 сентября, воскресенье
    03:00
    Хьюстон
    2:2
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    05:30
    Сан-Хосе
    1:6
    Портленд
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021), 7 тур
    20 сентября, воскресенье
    09:00
    Сахалин
    5:1
    Факел-М
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    14:00
    Химик-Арсенал
    3:1
    Строгино
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    14:00
    Сокол
    0:0
    Авангард
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Красный
    1:1
    Сатурн
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Рязань
    1:2
    Металлург Л
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2020, 9 тур
    20 сентября, воскресенье
    10:30
    Астана
    1:1
    Шахтер
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    15:00
    Кайсар
    2:1
    Ордабасы
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021), 7 тур
    20 сентября, воскресенье
    13:00
    Знамя Труда
    2:1
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    13:00
    Зенит-2
    3:1
    Тверь
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    15:00
    Звезда
    0:1
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Муром
    0:1
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2020, 24 тур
    20 сентября, воскресенье
    13:00
    Ислочь
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    15:00
    Слуцк
    1:3
    БАТЭ
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Славия-Мозырь
    1:0
    Шахтер
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 2 тур
    20 сентября, воскресенье
    13:15
    АДО Ден Хааг
    0:1
    Гронинген
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    15:30
    Фейеноорд
    1:1
    Твенте
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    15:30
    Виллем II
    4:0
    Хераклес
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:45
    Аякс
    3:0
    РКС Ваалвейк
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 1 тур
    20 сентября, воскресенье
    13:30
    Парма
    0:2
    Наполи
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Дженоа
    4:1
    Кротоне
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Сассуоло
    1:1
    Кальяри
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    21:45
    Ювентус
    3:0
    Сампдория
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 2 тур
    20 сентября, воскресенье
    13:30
    ББ Эрзурумспор
    1:2
    Сивасспор
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Касымпаша
    2:0
    Ризеспор
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Газиантеп
    2:2
    Карагюмрюк
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Истанбул Башакшехир
    0:2
    Галатасарай
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 2 тур
    20 сентября, воскресенье
    14:00
    Саутгемптон
    2:5
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Ньюкасл
    0:3
    Брайтон
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:30
    Челси
    0:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    21:00
    Лестер
    4:2
    Бернли
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 3 тур
    20 сентября, воскресенье
    14:00
    Олимпик
    3:0
    Минай
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Заря
    2:2
    Шахтер
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:30
    Рух
    1:2
    Колос
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 8 тур
    20 сентября, воскресенье
    14:00
    Уфа
    0:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    14:00
    Арсенал
    3:2
    Сочи
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:30
    Рубин
    0:2
    Спартак
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Локомотив
    1:0
    Тамбов
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 8 тур
    20 сентября, воскресенье
    14:00
    Хиберниан
    2:2
    Рейнджерс
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Абердин
    0:3
    Мазервелл
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 4 тур
    20 сентября, воскресенье
    14:00
    Ницца
    0:3
    ПСЖ
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Брест
    3:2
    Лорьян
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Метц
    2:1
    Реймс
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Монпелье
    4:1
    Анжер
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Страсбур
    1:0
    Дижон
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Нант
    2:2
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    22:00
    Марсель
    1:1
    Лилль
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 6 тур
    20 сентября, воскресенье
    14:30
    Зюлте-Варегем
    0:6
    Брюгге
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Стандард
    2:1
    Кортрейк
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:15
    Генк
    3:1
    Мехелен
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    21:45
    Антверпен
    2:2
    Эйпен
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 2 тур
    20 сентября, воскресенье
    15:00
    Оденсе
    1:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    15:00
    Копенгаген
    1:2
    Брондбю
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Рандерс
    1:1
    Орхус
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Вайле
    4:1
    Сендерийск
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 2 тур
    20 сентября, воскресенье
    15:30
    Хартберг
    0:2
    Вольфсберг
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    15:30
    Адмира Ваккер
    0:5
    Санкт-Пельтен
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Аустрия
    2:1
    Рид
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021), 7 тур
    20 сентября, воскресенье
    15:30
    Легион
    4:1
    Интер
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Кубань Холдинг
    3:0
    Динамо Мх
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Дружба
    1:1
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Ессентуки
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:30
    Черноморец
    0:2
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 2 тур
    20 сентября, воскресенье
    16:00
    Сток Сити
    0:2
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 1 тур
    20 сентября, воскресенье
    16:30
    РБ Лейпциг
    3:1
    Майнц
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Вольфсбург
    0:0
    Байер
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 4 тур
    20 сентября, воскресенье
    16:30
    Зброевка
    2:4
    Сигма
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    16:30
    Слован
    1:1
    Карвина
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Спарта
    3:1
    Фастав
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2020/2021), 1 тур
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Базель
    2:2
    Вадуц
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Лозанна-Спорт
    2:1
    Серветт
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Санкт-Галлен
    1:0
    Сьон
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 2 тур
    20 сентября, воскресенье
    17:00
    Уэска
    0:2
    Кадис
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:30
    Бетис
    2:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:30
    Гранада
    2:1
    Алавес
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    22:00
    Реал Сосьедад
    0:0
    Реал
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 1 тур
    20 сентября, воскресенье
    18:00
    Санта-Клара
    2:0
    Маритиму
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    20:30
    Морейренcе
    2:0
    Фаренсе
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    23:00
    Тондела
    1:1
    Риу Аве
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 2 тур
    20 сентября, воскресенье
    18:15
    ПАС Ламия
    1:2
    ОФИ
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    20:30
    Волос
    0:1
    Арис
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 18 тур
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Старт
    1:2
    Кристиансунн
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Сандефьорд
    0:0
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Бранн
    1:3
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Викинг
    5:2
    Олесунн
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    19:00
    Русенборг
    2:1
    Хаугесунд
    Матч завершен
    20 сентября, воскресенье
    21:30
    Одд
    2:0
    Стабек
    Матч завершен
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