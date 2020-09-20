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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Карагюмрюк
Газиантеп - Карагюмрюк: обзор матча 20 сентября 2020
Газиантеп
20.09.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Карагюмрюк
53'
Ж. Кана-Бийик
59'
Андре
26'
Э. Жуканович
90+5'
M. ErdinÃ§
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Карагюмрюк
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
M. ErdinÃ§
Замена
Ф. Соялп
️️️️
А. Максим
90'
+3
Желтая карточка
М. Демир
83'
79'
Замена
A. Chahechouhe
️️️️
Л. Билья
Замена
З. Козули
️️️️
Андре
78'
78'
Замена
M. Sarigul
️️️️
Р. Дживелек
Желтая карточка
J.
75'
Замена
C. Şahin
️️️️
J. Maranhao
66'
61'
Замена
E. Lichaj
️️️️
В. Арвеладзе
ГОЛ! 2:1!
Андре
Пас отдал
М. Демир
59'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Кана-Бийик
53'
46'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
Замена
М. Демир
️️️️
К. Эзер
46'
41'
Желтая карточка
Э. Сабо
26'
ГОЛ! 0:1!
Э. Жуканович
Пас отдал
Э. Роко
17'
Желтая карточка
А. Собич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
21
Андре
ЦФ
Карагюмрюк
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
93
Aykut Özer
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Газиантеп
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
7
Звонимир Козули
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Чем Каблан
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
2
Eric Lichaj
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
75
Furkan Kara
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
3-2-3-1
19
Гювенк
14
Тошка
3
Джилободжи
12
77
Вурал
27
Кана-Бийик
6
44
Максим
10
Эзер
21
Андре
3-2-3-3
60
Алпарслан
3
Роко
87
Жуканович
6
Билья
52
Сабо
28
Дживелек
18
Арвеладзе
11
Дарри
9
Собич
93
18
Ндао
21
Андре
7
Козули
7
Козули
21
Андре
44
Максим
8
Соялп
8
Соялп
44
Максим
12
70
70
12
10
Эзер
9
Демир
9
Демир
10
Эзер
28
Дживелек
0
0
28
Дживелек
18
Арвеладзе
2
2
18
Арвеладзе
6
Билья
92
92
6
Билья
9
Собич
9
9
9
Собич
Остались в запасе
Газиантеп
Карагюмрюк
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Чем Каблан
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
75
Furkan Kara
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
29
Юре Балковец
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Чем Каблан
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
75
Furkan Kara
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
29
Юре Балковец
ЦЗ
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Газиантеп - Карагюмрюк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
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