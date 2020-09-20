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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - Арис
Волос - Арис: обзор матча 20 сентября 2020
Волос
20.09.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Арис
16'
Б. Гама (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - Арис
Желтая карточка
С. Санчес
90'
+3
87'
Замена
P. Bagalianis
️️️️
Э. Сакич
87'
Замена
K. Chatzipirpiridis
️️️️
Б. Гама
Желтая карточка
E. Jendrisek
85'
Замена
I. Guarrotxena
️️️️
Х. Хосе Переа
85'
Замена
E. Jendrisek
️️️️
Д. Ринстра
79'
77'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Ф. Бертольо
71'
Желтая карточка
L. Sasha
64'
Замена
D. Manos
️️️️
G. Fetfatzidis
64'
Замена
Д. Мансини
️️️️
C. Lopez
Замена
Х. Бартоло
️️️️
Ж. Баррьентос
46'
Желтая карточка
Д. Ринстра
40'
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
21'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Гама
Желтая карточка
Т. Цоканис
14'
2'
Желтая карточка
Д. Джегго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
1
Атанасиос Гаравелис
ВР
31
Сальвадор Санчес
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
2
Tekio
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
0
N. Cases
ЦП
23
Дан Ринстра
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Арис
23
Хулиан
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Волос
55
Борис Клейман
ВР
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
77
T. Kritikos
ЦФ
0
S. Dimopoulos
ЦФ
0
E. Jendrisek
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
0
I. Guarrotxena
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Арис
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
7
Даниэль Мансини
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
1
Zacharie Boucher
ЦФ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
8
Ali Adem
ЦФ
33
Konstantinos Chatzipirpiridis
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
4-4-3
1
Гаравелис
31
Санчес
26
Феррари
2
6
Цоканис
14
Баррьентос
23
Ринстра
10
Мартинес
0
9
Переа
9
Дувикас
5
2-5-3
23
Хулиан
31
Роуз
66
Сакич
18
Бертольо
88
10
16
Гама
8
Джегго
11
Ганя
11
15
14
Баррьентос
7
Бартоло
7
Бартоло
14
Баррьентос
23
Ринстра
0
0
23
Ринстра
9
Переа
0
0
9
Переа
16
Гама
33
33
16
Гама
66
Сакич
2
2
66
Сакич
11
7
Мансини
7
Мансини
11
18
Бертольо
8
Матилья
8
Матилья
18
Бертольо
10
9
9
10
Остались в запасе
Волос
Арис
77
T. Kritikos
ЦФ
55
Борис Клейман
ВР
0
S. Dimopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
1
Zacharie Boucher
ЦФ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
8
Ali Adem
ЦФ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
77
T. Kritikos
ЦФ
55
Борис Клейман
ВР
0
S. Dimopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Остались в запасе
1
Zacharie Boucher
ЦФ
27
Panagiotis Sengergis
ЦФ
8
Ali Adem
ЦФ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Волос - Арис
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Пантессалико
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