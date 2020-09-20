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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Кадис
Уэска - Кадис: обзор матча 20 сентября 2020
Уэска
20.09.2020, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 2
Завершен
Кадис
11'
А. Негредо
83'
Х. Помбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Кадис
83'
ГОЛ! 0:2!
Х. Помбо
Пас отдал
Ф. Малбашич
81'
Замена
И. Альехо
️️️️
С. Санчес
Желтая карточка
Д. Сиовас
76'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
Д. Феррейро
73'
69'
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
А. Негредо
65'
Замена
А. Фернандес
️️️️
Х. Мари
64'
Желтая карточка
Х. Помбо
58'
Желтая карточка
Л. Эспино
Замена
С. Гомес
️️️️
Р. Мир
53'
Замена
Б. Гарсия
️️️️
Х. Карлос
53'
Желтая карточка
Д. Феррейро
50'
46'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Й. Йонссон
46'
Замена
Фали
️️️️
Кала
29'
Желтая карточка
Кала
Желтая карточка
Х. Пулидо
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Андрес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Кадис
1
Альберто Сифуэнтес
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Хосе Мари
ОП
6
Хорхе Помбо
АП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
3
Фали
ЦЗ
3
Марк Баро
ЦЗ
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
14
Янн Бодигер
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
4-2-2-2
1
Андрес
22
Галан
5
Пулидо
22
Сиовас
24
Маффео
22
Карлос
5
Москера
8
Вальдеррама
7
Феррейро
30
Оказаки
17
Мир
4-2-3-1
1
Сифуэнтес
20
Карселен
18
Мауро
16
Кала
18
Эспино
16
Йонссон
6
Хосе Мари
25
Санчес
8
Алекс
6
Помбо
21
Негредо
7
Феррейро
30
Эскриче
30
Эскриче
7
Феррейро
17
Мир
17
Гомес
17
Гомес
17
Мир
22
Карлос
10
Гарсия
10
Гарсия
22
Карлос
16
Кала
3
Фали
3
Фали
16
Кала
25
Санчес
14
Альехо
14
Альехо
25
Санчес
21
Негредо
29
Малбашич
29
Малбашич
21
Негредо
16
Йонссон
14
Бодигер
14
Бодигер
16
Йонссон
6
Хосе Мари
17
Фернандес
17
Фернандес
6
Хосе Мари
Остались в запасе
Уэска
Кадис
20
Хайме Сеоане
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
80
Альберто Переа
ЛВ
3
Марк Баро
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
20
Хайме Сеоане
ЦП
25
Альваро Фернандес
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Остались в запасе
80
Альберто Переа
ЛВ
3
Марк Баро
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
28
Сатердей Эримуя
ЦЗ
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Уэска - Кадис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Эль-Алькорас
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