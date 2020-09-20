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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - ЦСКА
Уфа - ЦСКА: обзор матча 20 сентября 2020
Уфа
20.09.2020, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
64'
К. Бистрович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - ЦСКА
89'
Желтая карточка
К. Бистрович
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Т. Жамалетдинов
83'
Замена
О. Данченко
️️️️
А. Сухов
83'
78'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Ч. Эджуке
77'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
Б. Зайнутдинов
76'
Травма
Ч. Эджуке
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
А. Голубев
69'
Замена
О. Тилль
️️️️
Л. Бизяк
69'
64'
ГОЛ! 0:1!
К. Бистрович
Пас отдал
Ф. Чалов
61'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
К. Кучаев
61'
Замена
К. Бистрович
️️️️
К. Марадишвили
Желтая карточка
К. Карп
60'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
И. Безденежных
58'
Желтая карточка
И. Безденежных
32'
16'
Желтая карточка
К. Марадишвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛАЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Азер Алиев
ПАЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
18
Константин Кучаев
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
22
Константин Марадишвили
ПП
21
Чидера Эджуке
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
3-3-2-2
31
Беленов
24
Неделчару
5
Табидзе
33
Сухов
5
Йокич
55
Карп
10
Алиев
50
Голубев
87
Безденежных
75
Жамалетдинов
77
Бизяк
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
62
Карпов
32
Магнуссон
42
Щенников
22
Марадишвили
18
Кучаев
10
Обляков
19
Зайнутдинов
10
Влашич
21
Эджуке
75
Жамалетдинов
8
Сысуев
8
Сысуев
75
Жамалетдинов
50
Голубев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
50
Голубев
33
Сухов
94
Данченко
94
Данченко
33
Сухов
87
Безденежных
99
Емельянов
99
Емельянов
87
Безденежных
77
Бизяк
18
Тилль
18
Тилль
77
Бизяк
19
Зайнутдинов
21
Тикнизян
21
Тикнизян
19
Зайнутдинов
22
Марадишвили
8
Бистрович
8
Бистрович
22
Марадишвили
21
Эджуке
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
21
Эджуке
18
Кучаев
63
Чалов
63
Чалов
18
Кучаев
Остались в запасе
Уфа
ЦСКА
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
53
Никита Котин
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
53
Никита Котин
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Уфа - ЦСКА
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Помощники судьи:
Владимир Миневич
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Сухой AVAR - Алексей Лунев
Резервный судья:
Артур Федоров
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Нефтяник
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