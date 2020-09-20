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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед
Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед: обзор матча 20 сентября 2020
Динамо Хьюстон
20.09.2020, воскресенье, 03:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
58'
Кинтеро
69'
M. Figueroa
11'
K. Molino
45+1'
Р. Лод
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед
Замена
T. MartÃnez
️️️️
А. Ласситер
90'
90'
Замена
J. Hayes
️️️️
Э. Рейносо
Замена
К. Рамирес
️️️️
Д. Керен
90'
88'
Красная карточка
Я. Грегуш
86'
Замена
A. Schoenfeld
️️️️
K. Molino
81'
Желтая карточка
М. Боксолл
Замена
N. Lemoine
️️️️
М. Родригес
80'
Желтая карточка
М. Родригес
77'
Замена
N. Hansen
️️️️
M. Manotas
77'
ГОЛ! 2:2!
M. Figueroa
69'
Желтая карточка
А. Струна
67'
62'
Замена
M. Hairston
️️️️
M. Toye
ГОЛ! 1:2!
Кинтеро
58'
46'
Замена
J. Aja
️️️️
Б. Дибасси
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Лод
40'
Желтая карточка
M. Toye
Пенальти не реализован!
Кинтеро
18'
11'
ГОЛ! 0:1!
K. Molino
Пас отдал
Я. Грегуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
22
Матиас Вера
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
8
Мемо Родригес
ЦФ
11
Mauro Manotas
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Динамо Хьюстон
55
Коди Кроппер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
36
Victor Cabrera
ЦФ
0
N. Lemoine
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Миннесота Юнайтед
3
Jose Aja
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
99
Fred Emmings
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
4-2-1-3
35
Марич
3
21
Лундквист
15
5
Струна
22
Вера
24
Керен
7
Ласситер
25
Кинтеро
11
8
Родригес
4-4-1-1
97
Сент-Клер
15
Боксолл
18
Дибасси
77
Гаспер
20
31
Дотсон
17
Лод
13
21
Грегуш
10
Рейносо
13
24
Керен
21
Рамирес
21
Рамирес
24
Керен
8
Родригес
0
0
8
Родригес
7
Ласситер
23
23
7
Ласситер
11
12
12
11
18
Дибасси
3
3
18
Дибасси
10
Рейносо
15
15
10
Рейносо
13
14
14
13
13
12
12
13
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Миннесота Юнайтед
36
Victor Cabrera
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
55
Коди Кроппер
ВР
27
Boniek GarcÃa
ЦП
Главный тренер
Теб Рамос
99
Fred Emmings
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
36
Victor Cabrera
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
55
Коди Кроппер
ВР
27
Boniek GarcÃa
ЦП
Остались в запасе
99
Fred Emmings
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Динамо Хьюстон - Миннесота Юнайтед
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
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