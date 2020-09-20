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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Реймс
Метц - Реймс: обзор матча 20 сентября 2020
Метц
20.09.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 1
Завершен
Реймс
18'
И. Ньян
88'
И. Ньян
43'
Б. Диа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Реймс
90'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
В. Бериша
ГОЛ! 2:1!
И. Ньян
Пас отдал
П. Яд
88'
Замена
В. Тшимбембе
️️️️
В. Пажо
81'
Замена
П. Яд
️️️️
О. Нгетт
71'
68'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
М. Кафаро
68'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
А. Зенели
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
В. Ангбан
62'
53'
Желтая карточка
М. Кафаро
53'
Замена
Д. Марешич
️️️️
М. Кассама
50'
Красная карточка
М. Манетси
48'
Желтая карточка
Конан
Желтая карточка
Ф. Булайя
43'
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Диа
27'
Желтая карточка
М. Кассама
ГОЛ! 1:0!
И. Ньян
Пас отдал
Ф. Булайя
18'
17'
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Тристан Дингом
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
4-1-2-2-1
90
Окиджа
14
Удоль
6
Бронн
21
Бойе
18
Сентонс
80
Майга
17
Пажо
7
Ангбан
11
Нгетт
37
Булайя
7
Ньян
3-2-2-2-1
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
33
Конан
7
Шавалерен
5
Манетси
8
Кассама
23
Бериша
20
Кафаро
9
Зенели
22
Диа
17
Пажо
12
Тшимбембе
12
Тшимбембе
17
Пажо
11
Нгетт
37
Яд
37
Яд
11
Нгетт
7
Ангбан
68
Эмброуз
68
Эмброуз
7
Ангбан
8
Кассама
15
Марешич
15
Марешич
8
Кассама
9
Зенели
7
Кутеса
7
Кутеса
9
Зенели
20
Кафаро
19
Туре
19
Туре
20
Кафаро
23
Бериша
14
Сирхейс
14
Сирхейс
23
Бериша
Остались в запасе
Метц
Реймс
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
23
Йехван Диуф
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
7
Шейх Сабали
ЦП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Остались в запасе
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
23
Йехван Диуф
ВР
5
Тристан Дингом
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Метц - Реймс
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
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Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Сен-Симфорьен
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