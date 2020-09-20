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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Сьон
Санкт-Галлен - Сьон: обзор матча 20 сентября 2020
Санкт-Галлен
20.09.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Сьон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Сьон
Замена
Э. Йуан
️️️️
Ж. Гуйемено
69'
61'
Замена
J. Ruiz
️️️️
Г. Карлен
60'
Замена
Итаитинга
️️️️
Балтасар
58'
Вторая желтая
A. Abdellaoui
Замена
В. Руис
️️️️
К. Дуа
46'
Замена
Ф. Камбери
️️️️
A. Ribeiro
46'
45'
+2
Желтая карточка
I. Martić
Желтая карточка
Л. Ати Зиги
26'
18'
Желтая карточка
A. Abdellaoui
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
19
André Ribeiro
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
27
Ivan Martić
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
30
Виктор Руис
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
22
Флориан Камбери
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
3-5-1-1
1
Зиги
28
Мухайм
23
Фазлийи
20
Стержиу
17
Крауши
16
Гертлер
4
Стильхарт
21
Гуйемено
88
Квинтийя
9
Дуа
19
3-4-3
18
Фикеншер
4
Кабаши
19
5
20
Ди
8
Гргич
34
Ндойе
8
Балтасар
9
11
Карлен
27
9
Дуа
30
Руис
30
Руис
9
Дуа
19
22
Камбери
22
Камбери
19
21
Гуйемено
27
Йуан
27
Йуан
21
Гуйемено
11
Карлен
5
5
11
Карлен
8
Балтасар
76
Итаитинга
76
Итаитинга
8
Балтасар
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Сьон
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
77
Sandro Theler
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
20
Андре Эдгар
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
Остались в запасе
77
Sandro Theler
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
20
Андре Эдгар
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Санкт-Галлен - Сьон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
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Санкт-Галлен
2 : 1
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Янг Бойз
2 : 0
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Санкт-Галлен
1 : 0
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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2 : 0
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Вадуц
0 : 4
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
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1 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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