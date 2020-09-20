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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - ОФИ
ПАС Ламия - ОФИ: обзор матча 20 сентября 2020
ПАС Ламия
20.09.2020, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Завершен
ОФИ
90+5'
Л. Романич (П)
35'
L. Vyntra (АГ)
72'
A. Sardinero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - ОФИ
90'
+9
Замена
П. Вурос
️️️️
A. Nabi
90'
+5
Желтая карточка
В. Селимович
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Романич
90'
+5
Желтая карточка
Д. Бехарано
85'
82'
Желтая карточка
F. Grivas
Замена
V. Kostikas
️️️️
A. Vasilogiannis
77'
Замена
Г. Палавандишвили
️️️️
I. Niasse
76'
72'
ГОЛ! 0:2!
A. Sardinero
Пас отдал
N. Korovesis
Замена
К. Провидакис
️️️️
G. Skondras
67'
Замена
M.
️️️️
L. Villalba
64'
61'
Замена
М. Мельядо
️️️️
V. Sakor
61'
Замена
N. Solis
️️️️
А. Диамантис
61'
Замена
A. Sardinero
️️️️
П. Стайкос
Желтая карточка
G. Skondras
53'
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
L. Vyntra
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
6
Ibrahima Niasse
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
0
L. Villalba
ЦП
9
Лазар Романич
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
29
Патрик Баанак
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
77
Vasilis Kostikas
ЦФ
9
Miguel
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
11
Nazareno Solis
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
38
Theodoros Mingos
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
4-4-2
1
Эпасси
23
4
Адеджо
3
Сарамантас
24
7
16
Бехарано
0
6
11
Караманос
9
Романич
4-2-3
32
18
Яннулис
4
Селимович
15
Диамантис
34
26
Стайкос
6
10
20
2
6
10
Палавандишвили
10
Палавандишвили
6
7
77
77
7
23
24
Провидакис
24
Провидакис
23
0
9
9
0
15
Диамантис
11
11
15
Диамантис
26
Стайкос
22
22
26
Стайкос
10
2
Вурос
2
Вурос
10
6
29
Мельядо
29
Мельядо
6
Остались в запасе
ПАС Ламия
ОФИ
29
Патрик Баанак
ЦЗ
18
Зисис Хацистравос
АП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
38
Theodoros Mingos
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
29
Патрик Баанак
ЦЗ
18
Зисис Хацистравос
АП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
Остались в запасе
38
Theodoros Mingos
ЦФ
24
Бой Ватерман
ВР
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ПАС Ламия - ОФИ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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