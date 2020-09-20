Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Маритиму
Санта-Клара - Маритиму: обзор матча 20 сентября 2020
Санта-Клара
20.09.2020, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 1 тур
2 : 0
Завершен
Маритиму
57'
T. Santana
72'
T. Santana
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Маритиму
86'
Замена
Р. Гитан
️️️️
П. Пеладжо
Замена
Кризан
️️️️
T. Santana
86'
Желтая карточка
T. Santana
85'
76'
Замена
F. Fumu Tamuzo
️️️️
Э. Коста
Замена
J. Patric
️️️️
D. Salomao
76'
ГОЛ! 2:0!
T. Santana
Пас отдал
К. Жуниор
72'
Замена
Нене
️️️️
C.
70'
61'
Замена
Р. Пиньо
️️️️
D. Kerkez
ГОЛ! 1:0!
T. Santana
Пас отдал
Мансур
57'
47'
Желтая карточка
J. Correa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
10
Costinha
ЦП
0
D. Salomao
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
15
Рене Сантос
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
0
J. Correa
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
15
Jean Cleber
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Нене
ЦП
17
Ukra
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Маритиму
27
Charles
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
3
Мойзес Москера
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
31
Diego Moreno
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
4-3-3
99
70
Мансур
17
Вильянуэва
5
2
Рамуш
8
Карвальо
23
Рашид
10
13
Жуниор
9
0
3-2-2-3
1
Абедзаде
45
Шина
5
5
Зайнадине
14
Нану
15
Сантос
0
6
Пеладжо
12
Коста
95
Таго
15
0
26
26
0
10
18
Нене
18
Нене
10
9
9
Кризан
9
Кризан
9
6
Пеладжо
99
Гитан
99
Гитан
6
Пеладжо
12
Коста
11
11
12
Коста
5
9
Пиньо
9
Пиньо
5
Остались в запасе
Санта-Клара
Маритиму
17
Ukra
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
3
Мойзес Москера
ЦЗ
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
27
Charles
ВР
31
Diego Moreno
ЦП
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
17
Ukra
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
Остались в запасе
3
Мойзес Москера
ЦЗ
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
27
Charles
ВР
31
Diego Moreno
ЦП
7
Милсон
ЛВ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Санта-Клара - Маритиму
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Маритиму
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
2
«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+