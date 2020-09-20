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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кротоне
Дженоа - Кротоне: обзор матча 20 сентября 2020
Дженоа
20.09.2020, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 1 тур
4 : 1
Завершен
Кротоне
6'
М. Дестро
9'
Г. Пандев
34'
Д. Дзаппакоста
75'
М. Пьяца
28'
Э. Ривьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кротоне
89'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Сими
86'
Замена
Т. Гомельт
️️️️
Л. Чигарини
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
Л. Лерагер
86'
Замена
Л. Чиборра
️️️️
Д. Дзаппакоста
76'
Замена
В. Бехрами
️️️️
М. Зайц
76'
ГОЛ! 4:1!
М. Пьяца
Пас отдал
П. Гильоне
75'
Желтая карточка
П. Гильоне
70'
Замена
И. Радованович
️️️️
М. Бадель
68'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Г. Пандев
68'
58'
Замена
А. Каргбо
️️️️
Э. Ривьер
58'
Замена
Э. Энрике
️️️️
Н. Дзанеллато
46'
Замена
А. Рисполи
️️️️
А. Маццотта
Желтая карточка
Г. Пандев
44'
Желтая карточка
М. Зайц
41'
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
37'
ГОЛ! 3:1!
Д. Дзаппакоста
Пас отдал
М. Бадель
34'
32'
Желтая карточка
А. Маццотта
29'
Желтая карточка
С. Молина
28'
ГОЛ! 2:1!
Э. Ривьер
Пас отдал
С. Молина
ГОЛ! 2:0!
Г. Пандев
Пас отдал
Э. Гольданига
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
П. Гильоне
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
43
Владимир Големич
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
23
Антонио Маццотта
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
16
Иван Радованович
ОП
23
Петар Брлек
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
19
Томислав Гомельт
ЦП
23
Эдуардо Энрике
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
7
Аугустус Каргбо
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
4
Бираски
25
Сапата
18
Гольданига
18
Гильоне
77
Дзаппакоста
21
Лерагер
8
Зайц
47
Бадель
21
Пандев
21
Дестро
3-3-2-2
21
Кордас
43
Големич
16
Магальян
4
Марроне
8
Чигарини
21
Дзанеллато
23
Маццотта
79
Молина
10
Мессьяс
9
Сими
97
Ривьер
77
Дзаппакоста
25
Чиборра
25
Чиборра
77
Дзаппакоста
47
Бадель
16
Радованович
16
Радованович
47
Бадель
8
Зайц
85
Бехрами
85
Бехрами
8
Зайц
21
Лерагер
72
Мелегони
72
Мелегони
21
Лерагер
21
Пандев
7
Пьяца
7
Пьяца
21
Пандев
8
Чигарини
19
Гомельт
19
Гомельт
8
Чигарини
97
Ривьер
7
Каргбо
7
Каргбо
97
Ривьер
21
Дзанеллато
23
Энрике
23
Энрике
21
Дзанеллато
23
Маццотта
3
Рисполи
3
Рисполи
23
Маццотта
9
Сими
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
9
Сими
Остались в запасе
Дженоа
Кротоне
6
Николо Ровелла
ОП
23
Петар Брлек
ЦП
38
Лукаш Зима
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
6
Николо Ровелла
ОП
23
Петар Брлек
ЦП
38
Лукаш Зима
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Рауль Асенсио
ЦФ
Остались в запасе
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Дженоа - Кротоне
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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