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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Старт - Кристиансунд
Старт - Кристиансунд: обзор матча 20 сентября 2020
Старт
20.09.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
1 : 2
Завершен
Кристиансунд
90+6'
C. Bolaños
29'
А. Пеллегрино
39'
К. Асбак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Старт - Кристиансунд
ГОЛ! 1:2!
C. Bolaños
Пас отдал
К. Теннессен
90'
+6
Замена
М. Угланд
️️️️
E. Schulze
84'
76'
Замена
A. Askar
️️️️
Ф. Кастрати
Замена
E. Børufsen
️️️️
K. Skaanes
75'
Замена
M. Bringaker
️️️️
E. Marković
74'
67'
Замена
Б. Бай
️️️️
С. Серли
67'
Замена
О. Скарсем
️️️️
А. Диоп
Желтая карточка
E. Schulze
63'
Замена
J. Jørgensen
️️️️
V. Bergan
63'
Замена
M. Ramsland
️️️️
С. Скалевик
63'
Желтая карточка
M. El Makrini
45'
+3
44'
Желтая карточка
К. Асбак
39'
ГОЛ! 0:2!
К. Асбак
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Пеллегрино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
4
Vegard Bergan
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
30
Christian Bolaños
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
1
Jonas Deumeland
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Старт
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Кристиансунд
28
Кристоф Психе
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
2-1-1-5
2
Даланд
19
Теннессен
32
Вихне
15
11
1
15
Скалевик
30
15
3-4-3
30
3
Асбак
19
5
Сермо
6
10
Серли
90
Пеллегрино
28
Диоп
15
Кастрати
4
20
4
6
6
4
15
Скалевик
18
18
15
Скалевик
15
20
20
15
19
14
14
19
11
18
Угланд
18
Угланд
11
28
Диоп
77
Скарсем
77
Скарсем
28
Диоп
15
Кастрати
77
77
15
Кастрати
10
Серли
13
Бай
13
Бай
10
Серли
Остались в запасе
Старт
Кристиансунд
18
Isaac Twum
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ОП
15
Henrik Robstad
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
18
Isaac Twum
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ОП
15
Henrik Robstad
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Старт - Кристиансунд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Сор Арена
Новости команд
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Старт
Кристиансунд
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
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