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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Вольфсберг
Хартберг - Вольфсберг: обзор матча 20 сентября 2020
Хартберг
20.09.2020, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсберг
55'
М. Тафернер
60'
Д. Визингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Вольфсберг
82'
Замена
Э. Перец
️️️️
М. Лиендл
67'
Замена
М. Шмербек
️️️️
Д. Визингер
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
L. Ried
63'
Замена
L. Gabbichler
️️️️
P. Sturm
63'
61'
Замена
К. Верницниг
️️️️
М. Тафернер
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Визингер
Пас отдал
М. Лиендл
Замена
S. Gölles
️️️️
A. Lienhart
56'
Замена
Р. Реп
️️️️
Д. Тадич
56'
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Тафернер
Пас отдал
Д. Шерцер
46'
Замена
Ш. Дьен
️️️️
Д. Йовелич
19'
Желтая карточка
М. Новак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
6
Andreas Lienhart
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
14
Кристиан Клем
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
27
Lukas Ried
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
18
Philipp Sturm
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
39
Stefan Gölles
ЦЗ
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
0
L. Gabbichler
ЦП
18
Abdoul Yoda
ЦФ
Вольфсберг
32
Марко Сольдо
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
23
Лукас Шефль
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
3-3-2-2
1
Свете
31
Роттер
33
Лукенедер
14
Клем
6
14
Тижани
28
Хайль
27
23
Кайнц
24
Тадич
18
4-4-2
29
Куттин
15
Рнич
22
Баумгартнер
27
Новак
3
Шерцер
10
Лиендл
16
Ляйтгеб
6
Спранглер
30
Тафернер
9
Йовелич
29
Визингер
27
7
Эртльталер
7
Эртльталер
27
6
39
39
6
24
Тадич
55
Реп
55
Реп
24
Тадич
18
0
0
18
29
Визингер
34
Шмербек
34
Шмербек
29
Визингер
30
Тафернер
24
Верницниг
24
Верницниг
30
Тафернер
9
Йовелич
21
Дьен
21
Дьен
9
Йовелич
10
Лиендл
7
Перец
7
Перец
10
Лиендл
Остались в запасе
Хартберг
Вольфсберг
18
Abdoul Yoda
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
32
Марко Сольдо
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Остались в запасе
18
Abdoul Yoda
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
Остались в запасе
32
Марко Сольдо
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
23
Лукас Шефль
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Хаймо Пфайфенбергер
Статистика матча Хартберг - Вольфсберг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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