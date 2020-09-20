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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Ливерпуль
Челси - Ливерпуль: обзор матча 20 сентября 2020
Челси
20.09.2020, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
50'
С. Мане
54'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Ливерпуль
86'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Жоржиньо
79'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Т. Вернер
79'
Пенальти не реализован!
Жоржиньо
75'
64'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Н. Кейта
54'
ГОЛ! 0:2!
С. Мане
50'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
46'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
Ф. Томори
️️️️
К. Хаверц
46'
Красная карточка
А. Кристенсен
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Кепа
3
Алонсо
15
Кристенсен
4
Зума
24
Джеймс
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
7
Маунт
11
Вернер
29
Хаверц
3-1-3-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
8
Кейта
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
29
Хаверц
23
Томори
23
Томори
29
Хаверц
11
Вернер
6
Баркли
6
Баркли
11
Вернер
21
Жоржиньо
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Жоржиньо
14
Хендерсон
6
Алькантара
6
Алькантара
14
Хендерсон
8
Кейта
20
Милнер
20
Милнер
8
Кейта
9
Фирмино
18
Минамино
18
Минамино
9
Фирмино
Остались в запасе
Челси
Ливерпуль
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Челси - Ливерпуль
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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