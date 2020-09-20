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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 20 сентября 2020
Реал Солт-Лейк
20.09.2020, воскресенье, 04:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
81'
Д. Мерам
53'
D. Milinkovic
85'
Л. Каваллини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
К. Бэйрд
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Т. Хасал
Замена
J. Ramirez
️️️️
Д. Мерам
90'
+1
87'
Замена
A. Rose
️️️️
F. Montero
85'
ГОЛ! 1:2!
Л. Каваллини
Пас отдал
F. Montero
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерам
Пас отдал
М. Чанг
81'
73'
Замена
Л. Овусу
️️️️
Р. Тейберт
Замена
К. Бэйрд
️️️️
D. Toia
71'
Желтая карточка
D. Toia
68'
Вторая желтая
K. Beckerman
64'
59'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Ж. Бикел
59'
Замена
Л. Каваллини
️️️️
D. Milinkovic
53'
ГОЛ! 0:1!
D. Milinkovic
Пас отдал
К. Дажоме
41'
Желтая карточка
А. Аднан
15'
Желтая карточка
Ж. Бикел
Желтая карточка
K. Beckerman
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
14
Nedum Onuoha
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
5
Kyle Beckerman
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
31
Расселл Тейберт
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
7
David Milinkovic
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
20
Эрик Холт
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
10
Milan Iloski
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
35
Bryan Meredith
ВР
55
Майкл Бальдисимо
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
4
Erik Godoy
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
4-4-2
51
22
Эррера
14
4
30
Силва Марсело
17
Руис
11
Русняк
22
Мерам
16
Чанг
87
Крейлах
5
3-2-2-1-2
12
Хасал
6
Аднан
13
Корнелиус
4
Веселинович
2
Нервински
4
Гутьеррес
31
Тейберт
12
Бикел
11
Дажоме
7
12
4
21
Бэйрд
21
Бэйрд
4
22
Мерам
10
10
22
Мерам
12
Бикел
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
12
Бикел
12
15
15
12
31
Тейберт
24
Овусу
24
Овусу
31
Тейберт
7
9
Каваллини
9
Каваллини
7
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс
20
Эрик Холт
ЦЗ
10
Milan Iloski
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
4
Erik Godoy
ЦФ
21
Райан Рапозо
ПВ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
20
Эрик Холт
ЦЗ
10
Milan Iloski
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
Остались в запасе
4
Erik Godoy
ЦФ
21
Райан Рапозо
ПВ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткепс
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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