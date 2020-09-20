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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Бернли
Лестер - Бернли: обзор матча 20 сентября 2020
Лестер
20.09.2020, воскресенье, 21:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 2
Завершен
Бернли
20'
Х. Барнс
50'
Э. Питерс (АГ)
61'
Д. Джастин
79'
Д. Прат
10'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Бернли
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Замена
У. Морган
️️️️
Х. Барнс
90'
+1
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Прат
83'
ГОЛ! 4:1!
Д. Прат
Пас отдал
Х. Барнс
79'
70'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Родригес
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
А. Перес
62'
ГОЛ! 3:1!
Д. Джастин
Пас отдал
А. Перес
61'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Э. Питерс
50'
40'
Замена
Э. Питерс
️️️️
Р. Брэди
Желтая карточка
Н. Менди
25'
ГОЛ! 1:1!
Х. Барнс
Пас отдал
Т. Кастань
20'
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
8'
Желтая карточка
Д. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
26
Деннис Прат
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
3-5-2
1
Шмейхель
21
Кастань
2
Сеюнджу
24
Джастин
11
Барнс
4
Ндиди
6
Менди
18
Тилеманс
26
Прат
22
Перес
9
Варди
4-1-2-1-2
1
Поуп
27
Бардсли
2
Данн
18
Тэйлор
13
Лонг
8
Вествуд
8
Браунхилл
11
Брэди
11
Макнил
9
Вуд
16
Родригес
11
Барнс
5
Морган
5
Морган
11
Барнс
22
Перес
10
Мэддисон
10
Мэддисон
22
Перес
26
Прат
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
26
Прат
11
Брэди
33
Питерс
33
Питерс
11
Брэди
16
Родригес
11
Выдра
11
Выдра
16
Родригес
Остались в запасе
Лестер
Бернли
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
4
Бобби Томас
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
4
Бобби Томас
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Лестер - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
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