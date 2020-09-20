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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Хераклес
Виллем II - Хераклес: обзор матча 20 сентября 2020
Виллем II
20.09.2020, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 2 тур
4 : 0
Завершен
Хераклес
46'
В. Павлидис
50'
Г. Саглам
52'
Д. Йебоа
84'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Хераклес
Замена
J. Dahlhaus
️️️️
Г. Саглам
86'
ГОЛ! 4:0!
В. Павлидис
Пас отдал
М. Трезор
84'
83'
Замена
M. Brouwer
️️️️
Я. Бласвих
58'
Замена
R. Agca
️️️️
Р. Влут
58'
Замена
J. Cijntje
️️️️
Л. де ла Торре
57'
Замена
С. Бакиш
️️️️
А. Шоке
ГОЛ! 3:0!
Д. Йебоа
Пас отдал
Г. Саглам
52'
ГОЛ! 2:0!
Г. Саглам
50'
Замена
Д. Саддики
️️️️
М. Келерт
47'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Ч. Наннели
47'
ГОЛ! 1:0!
В. Павлидис
Пас отдал
М. Трезор
46'
Желтая карточка
М. Келерт
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
87
Роббин Рюйтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
31
Майк Трезор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
2
Tim Breukers
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
29
Justin Ogenia
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Mateo Leš
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
4-3-1-2
87
Рюйтер
17
Кен
8
Хольмен
4
3
27
Келерт
7
Наннели
8
Ллонч
61
Саглам
14
Павлидис
31
Трезор
3-3-4
28
Бласвих
3
Преппер
2
5
Кнустер
17
де ла Торре
5
14
Киомурцоглу
17
Шоке
37
Бургзорг
2
20
Влут
61
Саглам
8
8
61
Саглам
27
Келерт
17
Саддики
17
Саддики
27
Келерт
7
Наннели
10
Йебоа
10
Йебоа
7
Наннели
20
Влут
0
0
20
Влут
28
Бласвих
1
1
28
Бласвих
17
де ла Торре
7
7
17
де ла Торре
17
Шоке
12
Бакиш
12
Бакиш
17
Шоке
Остались в запасе
Виллем II
Хераклес
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
29
Justin Ogenia
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
5
Mateo Leš
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
24
Connor van den Berg
ЦФ
3
Jop van den Avert
ЦФ
29
Justin Ogenia
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Остались в запасе
5
Mateo Leš
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Виллем II - Хераклес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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