Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Галатасарай
Истанбул Башакшехир - Галатасарай: обзор матча 20 сентября 2020
Истанбул Башакшехир
20.09.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Галатасарай
14'
Р. Фалькао (П)
76'
Ю. Бельханда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Галатасарай
86'
Желтая карточка
Т. Антальялы
86'
Замена
О. Байрам
️️️️
Э. Килинк
Замена
М. Топал
️️️️
А. Епуряну
85'
Замена
К. Фрей
️️️️
М. Текдемир
81'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Э. Вишча
81'
76'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Бельханда
72'
Замена
М. Дианье
️️️️
Р. Фалькао
72'
Замена
О. Этебо
️️️️
С. Фегули
71'
Замена
Р. Бабел
️️️️
A. Turan
Желтая карточка
Д. Ба
66'
59'
Замена
М. Линнес
️️️️
М. Сараччи
Замена
Б. Болинголи
️️️️
Х. Али Калдырым
46'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Б. Озкан
46'
Желтая карточка
М. Текдемир
45'
+1
Желтая карточка
А. Епуряну
39'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Фалькао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
70
Мете Каан Демир
ЦФ
97
Alican Özfesli
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
3-2-2-1-1
34
Гюнок
33
Али Калдырым
21
Текдемир
9
Алексич
24
Епуряну
37
Шкртел
19
Озкан
17
Кахведжи
10
Вишча
19
Ба
4-1-2-3
99
Озтюрк
3
Эльабделлауи
27
Люиндама
23
Маркао
4
Сараччи
8
Фегули
14
Антальялы
20
Бельханда
11
Килинк
10
9
Фалькао
33
Али Калдырым
5
Болинголи
5
Болинголи
33
Али Калдырым
24
Епуряну
5
Топал
5
Топал
24
Епуряну
21
Текдемир
11
Фрей
11
Фрей
21
Текдемир
19
Озкан
27
Кривелли
27
Кривелли
19
Озкан
10
Вишча
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
10
Вишча
11
Килинк
18
Байрам
18
Байрам
11
Килинк
4
Сараччи
25
Линнес
25
Линнес
4
Сараччи
8
Фегули
5
Этебо
5
Этебо
8
Фегули
10
8
Бабел
8
Бабел
10
9
Фалькао
45
Дианье
45
Дианье
9
Фалькао
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
70
Мете Каан Демир
ЦФ
97
Alican Özfesli
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
70
Мете Каан Демир
ЦФ
97
Alican Özfesli
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
Остались в запасе
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Галатасарай
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+