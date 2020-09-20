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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Брондбю
Копенгаген - Брондбю: обзор матча 20 сентября 2020
Копенгаген
20.09.2020, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Брондбю
12'
К. Вильчек
31'
Й. Линдстрем
90+4'
М. Уре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Брондбю
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Уре
Желтая карточка
В. Нельссон
90'
+3
90'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
А. Брус
86'
Замена
П. Бьюр
️️️️
К. Менса
Замена
Б. Овьедо
️️️️
П. Бенгтссон
84'
Замена
Й. Стаге
️️️️
К. Бартолец
77'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
77'
Замена
М. Дарами
️️️️
В. Фишер
67'
67'
Замена
А. Слимане
️️️️
Л. Виген
67'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
С. Хедлунд
Замена
Р. Мудражия
️️️️
П. Бьель
67'
65'
Желтая карточка
Й. Линдстрем
57'
Желтая карточка
А. Брус
Желтая карточка
К. Вильчек
44'
31'
ГОЛ! 1:1!
Й. Линдстрем
Пас отдал
М. Уре
ГОЛ! 1:0!
К. Вильчек
Пас отдал
К. Бартолец
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
4-1-1-4
1
Юнссон
19
Бенгтссон
25
Нельссон
2
Бартолец
6
Сигурдссон
6
Зека
16
Бьель
19
Винд
10
Вильчек
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
4-3-1-2
1
Швабе
5
Брус
5
Юнг
6
Херманнссон
24
Ростед
32
Френдруп
13
Виген
14
Менса
35
Линдстрем
17
Уре
15
Хедлунд
7
Фишер
9
Дарами
9
Дарами
7
Фишер
19
Бенгтссон
16
Овьедо
16
Овьедо
19
Бенгтссон
2
Бартолец
6
Стаге
6
Стаге
2
Бартолец
16
Бьель
20
Мудражия
20
Мудражия
16
Бьель
8
Фалк-Йенсен
29
Кауфманн
29
Кауфманн
8
Фалк-Йенсен
5
Брус
8
Беркеейет
8
Беркеейет
5
Брус
14
Менса
21
Бьюр
21
Бьюр
14
Менса
15
Хедлунд
5
Радошевич
5
Радошевич
15
Хедлунд
13
Виген
20
Слимане
20
Слимане
13
Виген
Остались в запасе
Копенгаген
Брондбю
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
Остались в запасе
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Копенгаген - Брондбю
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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