Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Мазервелл
Абердин - Мазервелл: обзор матча 20 сентября 2020
Абердин
20.09.2020, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Мазервелл
4'
М. О'Хара (П)
8'
C. Long
22'
B. Mugabi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Мазервелл
86'
Замена
B. Maguire
️️️️
Л. Полворт
80'
Замена
К. Лэнг
️️️️
Т. Уотт
Замена
Б. Андерсон
️️️️
М. Уоткинс
77'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
71'
71'
Замена
Д. Уайт
️️️️
C. Long
Замена
К. Макленнан
️️️️
С. Райт
66'
Желтая карточка
Р. МакКрори
56'
Желтая карточка
S. Logan
47'
Замена
T. Hoban
️️️️
Н. МакГинн
46'
Замена
R. Edmondson
️️️️
Ф. Ожо
46'
Замена
S. Logan
️️️️
Э. Тэйлор
46'
22'
ГОЛ! 0:3!
B. Mugabi
Пас отдал
Л. Полворт
8'
ГОЛ! 0:2!
C. Long
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. О'Хара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Мазервелл
31
Тревор Карсон
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
9
Christopher Long
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Абердин
20
Tomas Cerny
ВР
2
Shaleum Logan
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
3
Tommie Hoban
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
10
Каллум Лэнг
ПВ
19
Nathan McGinley
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
0
Robbie Crawford
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
2-1-5-1-1
1
Льюис
4
Консидайн
3
Тэйлор
2
МакКрори
38
МакГинн
26
Хеджс
19
Фергюсон
14
Ожо
17
Хайес
11
Райт
23
Уоткинс
3-2-2-2
31
Карсон
5
Лами
5
О'Хара
4
2
О'Доннелл
15
16
Кэмпбелл
31
Полворт
32
Уотт
9
38
МакГинн
3
3
38
МакГинн
14
Ожо
27
27
14
Ожо
3
Тэйлор
2
2
3
Тэйлор
11
Райт
11
Макленнан
11
Макленнан
11
Райт
23
Уоткинс
19
Андерсон
19
Андерсон
23
Уоткинс
9
10
Уайт
10
Уайт
9
32
Уотт
10
Лэнг
10
Лэнг
32
Уотт
31
Полворт
22
22
31
Полворт
Остались в запасе
Абердин
Мазервелл
20
Tomas Cerny
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
19
Nathan McGinley
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
0
Robbie Crawford
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
20
Tomas Cerny
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
16
Dean Campbell
ЦФ
Остались в запасе
19
Nathan McGinley
ЦФ
16
Jake Hastie
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
0
Robbie Crawford
ЦФ
17
Sherwin Seedorf
ЦФ
14
Jermaine Hylton
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Абердин - Мазервелл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
Новости команд
Все
Абердин
Мазервелл
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+