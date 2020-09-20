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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кальяри
Сассуоло - Кальяри: обзор матча 20 сентября 2020
Сассуоло
20.09.2020, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
87'
М. Бурабиа
77'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Кальяри
Замена
К. Айхан
️️️️
Ф. Джуричич
90'
+5
88'
Замена
А. Трипальделли
️️️️
Ж. Педро
ГОЛ! 1:1!
М. Бурабиа
87'
77'
ГОЛ! 0:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
Ж. Педро
76'
Замена
К. Олива
️️️️
Р. Марин
76'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
М. Рог
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Д. Тольян
75'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Л. Гараслин
63'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
П. Мба Обьянг
63'
62'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Ф. Калигара
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Рожерио
62'
Желтая карточка
В. Кирикеш
59'
51'
Желтая карточка
М. Рог
46'
Замена
Ф. Писакане
️️️️
Р. Клаван
16'
Желтая карточка
Н. Нандес
7'
Желтая карточка
П. Фараго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
18
Симоне Пинна
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
35
Риккардо Ладинетти
ОП
17
Марко Паяч
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-1-2-2-1
47
Консильи
21
Кирикеш
67
Феррари
13
Рожерио
22
Тольян
5
Локателли
14
Мба Обьянг
17
Гараслин
31
Джуричич
10
Берарди
9
Капуто
3-4-3
28
Краньо
6
Валюкевич
24
Клаван
22
Ликояннис
26
Рог
18
Марин
8
Нандес
24
Фараго
21
Калигара
9
Жоао Педро
18
Симеоне
13
Рожерио
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
13
Рожерио
31
Джуричич
23
Айхан
23
Айхан
31
Джуричич
22
Тольян
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
22
Тольян
14
Мба Обьянг
10
Бурабиа
10
Бурабиа
14
Мба Обьянг
17
Гараслин
92
Дефрель
92
Дефрель
17
Гараслин
18
Марин
28
Олива
28
Олива
18
Марин
21
Калигара
4
Цаппа
4
Цаппа
21
Калигара
9
Жоао Педро
33
Трипальделли
33
Трипальделли
9
Жоао Педро
24
Клаван
4
Писакане
4
Писакане
24
Клаван
26
Рог
23
Соттиль
23
Соттиль
26
Рог
Остались в запасе
Сассуоло
Кальяри
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
35
Риккардо Ладинетти
ОП
44
Андреа Карбони
ЦЗ
18
Симоне Пинна
ЦЗ
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
17
Марко Паяч
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
Остались в запасе
35
Риккардо Ладинетти
ОП
44
Андреа Карбони
ЦЗ
18
Симоне Пинна
ЦЗ
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
17
Марко Паяч
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Сассуоло - Кальяри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Ливио Маринелли
(Тиволи)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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