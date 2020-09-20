Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Фаренсе
Морейренcе - Фаренсе: обзор матча 20 сентября 2020
Морейренcе
20.09.2020, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 1 тур
2 : 0
Завершен
Фаренсе
2'
F. Abreu
55'
P. Nuno
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Морейренcе - Фаренсе
90'
+4
Желтая карточка
M. Bandarra
Замена
Г. Франку
️️️️
A. Soares
89'
86'
Желтая карточка
А. Удрхири
Замена
️️️️
A. D'Alberto
84'
Замена
Ибрахима
️️️️
Ф. Соареш
84'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
L. Rodrigues
72'
69'
Замена
A.
️️️️
Д. Лукка
61'
Желтая карточка
Ф. Исидоро
ГОЛ! 2:0!
P. Nuno
Пас отдал
A. Soares
55'
51'
Замена
У. Маркеш
️️️️
Б. Мансилья
49'
Красная карточка
R. Defendi
46'
Замена
M. Bandarra
️️️️
A. Pinto
Желтая карточка
F. Abreu
37'
Желтая карточка
A. D'Alberto
31'
22'
Желтая карточка
Б. Мансилья
ГОЛ! 1:0!
F. Abreu
Пас отдал
Ф. Соареш
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
5
Педру Амадор
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
22
Филипе Соареш
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
13
Бура
ОП
6
Амин Удрхири
ОП
47
Джонатан Лукка
ЦП
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
25
Райан Галд
АП
92
Fábio Nunes
ЦФ
41
Cássio Scheid
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
Морейренcе
40
Рейналдо
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Фаренсе
33
Рикардо Велью
ВР
1
Уго Маркеш
ВР
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ЦП
9
Pedro Henrique
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
77
Alvarinho
ЦФ
4-4-2
14
Пасинато
5
19
Витория
33
5
Амадор
6
22
Соареш
6
Пачеко
27
29
20
1-2-3-1-3
1
78
13
Бура
6
Удрхири
47
Лукка
14
Исидоро
11
Мансилья
25
Галд
19
41
92
6
17
Франку
17
Франку
6
20
14
Пирес
14
Пирес
20
22
Соареш
8
Ибрахима
8
Ибрахима
22
Соареш
11
Мансилья
1
Маркеш
1
Маркеш
11
Мансилья
78
17
17
78
47
Лукка
77
77
47
Лукка
Остались в запасе
Морейренcе
Фаренсе
16
Miguel Oliveira
ЦФ
1
Матеус Силва
ПЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
Главный тренер
Мигел Леал
9
Pedro Henrique
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
33
Рикардо Велью
ВР
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ЦП
Остались в запасе
16
Miguel Oliveira
ЦФ
1
Матеус Силва
ПЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
Остались в запасе
9
Pedro Henrique
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
6
Filipe Melo
ЦФ
33
Рикардо Велью
ВР
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Морейренcе - Фаренсе
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Новости команд
Все
Морейренcе
Фаренсе
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Российский игрок перешел в португальский клуб, вылетевший из Примейры
2025.07.01 08:30
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Фаренсе»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:08
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Фамаликан»: Примейра, 3 мая 2025
2025.05.02 12:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+