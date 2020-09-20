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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати: обзор матча 20 сентября 2020
Нью-Йорк Ред Буллз
20.09.2020, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Цинциннати
85'
H. Medunjanin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
90'
+2
Желтая карточка
К. Станко
90'
+1
Замена
M. van der Werff
️️️️
Н. Хагглунд
90'
+1
Замена
К. Станко
️️️️
Ю. Локадия
Замена
T. Barlow
️️️️
Ш. Неалис
87'
Замена
Д. Страуд
️️️️
К. Данкан
86'
85'
ГОЛ! 0:1!
H. Medunjanin
Замена
С. Тетте
️️️️
Б. Уайт
79'
78'
Замена
А. Крус
️️️️
Y. Kubo
Замена
D. Valot F. + Royer
️️️️
Д. Йервуд
64'
Желтая карточка
К. Кассерес
55'
Желтая карточка
Ш. Неалис
29'
Желтая карточка
А. Лонг
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Давид Йенсен
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Каку
ЦП
7
J. Pendant
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Цинциннати
24
Том Петтерссон
ЛЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Нью-Йорк Ред Буллз
22
Kendall Mcintosh
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Цинциннати
8
Аллан Крус
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
0
G. Garza
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
4-3-3
1
Йенсен
13
Неалис
33
Лонг
26
Паркер
3
Данкан
16
Йервуд
23
Кассерес
10
Каку
24
Уайт
77
7
4-1-5
4
Уостон
4
Хагглунд
15
Гутман
24
Петтерссон
25
Амайя
4
7
9
Васкес
9
Локадия
36
3
Данкан
8
Страуд
8
Страуд
3
Данкан
16
Йервуд
0
0
16
Йервуд
24
Уайт
10
Тетте
10
Тетте
24
Уайт
13
Неалис
16
16
13
Неалис
4
Хагглунд
0
0
4
Хагглунд
7
8
Крус
8
Крус
7
9
Локадия
27
Станко
27
Станко
9
Локадия
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати
18
Mandela Egbo
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
22
Kendall Mcintosh
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
0
G. Garza
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Остались в запасе
18
Mandela Egbo
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
22
Kendall Mcintosh
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
1
Robert Edwards
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
0
G. Garza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Йоанн Даме
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
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