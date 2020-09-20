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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Торонто
Ди Си Юнайтед - Торонто: обзор матча 20 сентября 2020
Ди Си Юнайтед
20.09.2020, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Торонто
5'
О. Камара
88'
Г. Йоу
17'
А. Посуэло
60'
A. Akinola
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Торонто
90'
Замена
P. Mullins
️️️️
П. Пьятти
90'
Замена
T. Endoh
️️️️
А. Посуэло
ГОЛ! 2:2!
Г. Йоу
88'
Замена
Э. Сорга
️️️️
C. Odoi-Atsem
87'
82'
Замена
L. Ciman
️️️️
N. DeLeon
Желтая карточка
К. Паредес
81'
Замена
F. Higuaín
️️️️
Y. Asad
79'
Замена
М. Найман
️️️️
Ю. Грессель
78'
75'
Замена
К. Мавинга
️️️️
Э. Савалета
Замена
К. Паредес
️️️️
G. Rivas
68'
67'
Желтая карточка
Р. Ларея
60'
ГОЛ! 1:2!
A. Akinola
Пас отдал
П. Пьятти
46'
Замена
A. Akinola
️️️️
J. Altidore
Замена
Г. Йоу
️️️️
M. Abu
46'
41'
Желтая карточка
П. Пьятти
25'
Желтая карточка
N. DeLeon
17'
ГОЛ! 1:1!
А. Посуэло
ГОЛ! 1:0!
О. Камара
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
14
Mohammed Abu
ЦП
24
Юлиан Грессель
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
18
Nick DeLeon
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Ди Си Юнайтед
36
Earl Edwards Jr.
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
44
Мозес Найман
ОП
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Торонто
26
Alex Bono
ВР
26
Laurent Ciman
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
11
Erickson Gallardo
ЦП
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
4-4-2
24
2
Пинес
13
3
5
Мора
8
Морено
14
24
Грессель
27
30
9
Камара
3-3-1-3
31
Вестберг
15
Савалета
2
34
8
Дельгадо
22
Ларея
21
Осорио
10
Пьятти
8
Посуэло
17
18
27
2
2
27
30
30
Паредес
30
Паредес
30
24
Грессель
44
Найман
44
Найман
24
Грессель
14
7
Йоу
7
Йоу
14
3
9
Сорга
9
Сорга
3
8
Посуэло
31
31
8
Посуэло
18
26
26
18
15
Савалета
17
Мавинга
17
Мавинга
15
Савалета
10
Пьятти
13
13
10
Пьятти
17
9
9
17
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Торонто
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
Главный тренер
Бен Ольсен
26
Джейден Нельсон
ЛВ
3
Tony Gallacher
ЦФ
26
Alex Bono
ВР
11
Erickson Gallardo
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
1
Chris Seitz
ЦФ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
Остались в запасе
26
Джейден Нельсон
ЛВ
3
Tony Gallacher
ЦФ
26
Alex Bono
ВР
11
Erickson Gallardo
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Торонто
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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