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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Брайтон
Ньюкасл - Брайтон: обзор матча 20 сентября 2020
Ньюкасл
20.09.2020, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Брайтон
4'
Н. Мопе (П)
7'
Н. Мопе
83'
А. Коннолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Брайтон
90'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
А. Коннолли
89'
Красная карточка
И. Биссума
83'
ГОЛ! 0:3!
А. Коннолли
Пас отдал
Н. Мопе
78'
Замена
А. Лаллана
️️️️
С. Мач
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Д. Шелви
72'
58'
Замена
Д. Берн
️️️️
Т. Лэмпти
Замена
М. Альмирон
️️️️
Э. Кэрролл
46'
Желтая карточка
Д. Ласселлс
34'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
А. Сен-Максимен
33'
Желтая карточка
Д. Льюис
25'
Желтая карточка
Д. Шелви
12'
7'
ГОЛ! 0:2!
Н. Мопе
Пас отдал
Л. Троссард
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Мопе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
18
Джамаль Льюис
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
3-4-3
1
Дарлоу
24
Ласселлс
6
Фернандес
22
Манкильо
18
Льюис
26
Шелви
14
Хэйден
29
Хендрик
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
9
Кэрролл
4-2-1-3
13
Райан
4
Уэбстер
48
Лэмпти
4
Уайт
5
Данк
28
Биссума
7
Альсате
7
Мач
10
Коннолли
11
Мопе
19
Троссард
10
Сен-Максимен
10
Фрейзер
10
Фрейзер
10
Сен-Максимен
9
Кэрролл
10
Альмирон
10
Альмирон
9
Кэрролл
26
Шелви
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
26
Шелви
48
Лэмпти
33
Берн
33
Берн
48
Лэмпти
7
Мач
10
Лаллана
10
Лаллана
7
Мач
10
Коннолли
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
10
Коннолли
Остались в запасе
Ньюкасл
Брайтон
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Ньюкасл - Брайтон
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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