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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Карвина
Слован - Карвина: обзор матча 20 сентября 2020
Слован
20.09.2020, воскресенье, 16:30
Чехия. Синот Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Карвина
55'
Д. Москера
90+1'
Э. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Карвина
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Э. Сантос
Пас отдал
M. Sindelar
Замена
М. Фукала
️️️️
Д. Москера
84'
81'
Замена
S. Drame
️️️️
К. Косе
81'
Замена
M. Janecka
️️️️
Т. Острак
78'
Замена
Ф. Твардзик
️️️️
L. Bartosak
71'
Замена
D. Guba
️️️️
J.
Замена
Д. Канкола
️️️️
М. Рабушич
69'
Замена
А. Юсуф
️️️️
М. Беран
59'
Замена
Я. Пешек
️️️️
М. Матоушек
59'
58'
Желтая карточка
M. Papadopulos
ГОЛ! 1:0!
Д. Москера
Пас отдал
К. Мара
55'
52'
Желтая карточка
Э. Сантос
26'
Желтая карточка
К. Косе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
13
Мартин Матоушек
ЦП
7
Михал Беран
АП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
5
Кристи Косе
ЦП
21
Jean
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
7
Томаш Острак
АП
10
R. Mikus
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Карвина
44
S. Drame
ЦЗ
0
M. Janecka
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
0
D. Guba
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
12
Libor Hrdlička
ЦФ
4-3-2-1
1
Нгуйен
37
Халуш
33
Качараба
3
Микула
13
Тижани
3
Косцельник
23
Мара
13
Матоушек
8
Москера
7
Беран
7
Рабушич
4-3-1-3
2
Ндефе
0
3
Сантос
31
5
Косе
21
24
Херц
7
Острак
26
27
10
8
Москера
22
Фукала
22
Фукала
8
Москера
7
Рабушич
18
Канкола
18
Канкола
7
Рабушич
13
Матоушек
10
Пешек
10
Пешек
13
Матоушек
7
Беран
9
Юсуф
9
Юсуф
7
Беран
31
33
Твардзик
33
Твардзик
31
5
Косе
44
44
5
Косе
7
Острак
0
0
7
Острак
21
0
0
21
Остались в запасе
Слован
Карвина
34
Милан Кноблох
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
Главный тренер
Жолт Горняк
12
Libor Hrdlička
ЦФ
25
M. Hanousek
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
34
Милан Кноблох
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
Остались в запасе
12
Libor Hrdlička
ЦФ
25
M. Hanousek
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Слован - Карвина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
У Нисы
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